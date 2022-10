Verso il nuovo Governo, sfuma l'ipotesi di Ministri Fvg

Imminente, forse già entro il weekend. E' questa la dead-line per il nuovo Governo, la cui formazione è agitata dalle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi che ha fatto sapere ai suoi di aver riallacciato i rapporti con Putin.

La premier in pectore Giorgia Meloni cerca di buttare acqua sul fuoco. E, se le lista dei Ministri è ancora da limare, c'è la certezza che non ci sarà un esponente del Friuli Venezia Giulia a guidare un dicastero.

Il pordenonese Luca Ciriani non farà parte della squadra di Governo, dopo la riconferma a capogruppo in Senato per Fratelli d'Italia. Il politico friulano oggi si è detto in attesa delle decisioni del Presidente della Repubblica. "Spero che alla fine questa telenovela, tra totoministri, trattative e dichiarazioni vere e false, possa finire presto" ha sottolineato Ciriani. "E' molto più importante dare un Governo al Paese".

E a proposito di capigruppo, il Pd alla Camera ha puntato ancora sull'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serrachiani, pronta a guidare i dem a palazzo Madama. Serracchiani non ha mancato di rimarcare come le dichiarazioni di Berlusconi e del neo presidente della camera Fontana destabilizzino la credibilità della politica italiana all'estero.

Nessun ruolo guida, invece, per l'ex ministro triestino Stefano Patuanelli. Al Senato, il Movimento 5 stelle ha puntato su Barbara Floridia come capogruppo.

Quanto ai parlamentari friulani, hanno qualche chance di occupare un posto da viceministro o sottosegretario i deputati Water Rizzetto di Fratelli d'Italia e la leghista Vannia Gava, già sottosegretario all'Ambiente e alla Transizione ecologica nei governi Conte I e Draghi. E, nonostante la non rielezione, potrebbe tornare in gioco anche a Sandra Savino di Forza Italia.