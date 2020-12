Verso la nuova Strategia di specializzazione intelligente

"Verso l'aggiornamento della Strategia di specializzazione intelligente (S3) in Friuli Venezia Giulia" è il titolo dell'evento on line con cui verranno presentati i risultati della consultazione pubblica sulla S3 durante il quale verrà dato aggiornamento su quanto finora emerso nell'ambito dei gruppi di lavoro tematici finalizzati a sviluppare le proposte di traiettorie di sviluppo per il prossimo periodo di programmazione europea 2021-2027.

L'Amministrazione regionale è chiamata ad aggiornare in prospettiva post 2020 la propria Strategia di specializzazione intelligente (S3), la strategia cioè che identifica i vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche del territorio regionale su cui concentrare policy e risorse economiche per la ricerca e l'innovazione, la competitività, la digitalizzazione nonché lo sviluppo delle competenze.

Con l'evento del 3 dicembre entra nel vivo il cosiddetto processo di scoperta imprenditoriale basato sull'ascolto ed il confronto con i portatori d'interesse del mondo dell'impresa, della ricerca, della società civile e delle istituzioni.

Il programma, con inizio alle 10, è disponibile sul sito di Regione Friuli Venezia Giulia e le registrazioni sono gratuite tramite piattaforma Eventbrite.