Verso le nuove regole per la quarantena

Attesa per le nuove regole sulla quarantena che il Consiglio dei Ministri (convocato alle 18.30) dovrebbe varare in serata. L’intera giornata è stata dedicata al confronto sulle modalità per fronteggiare l’impennata dei casi legati alla variante Omicron senza bloccare il Paese e mandare in tilt il sistema, già molto affaticato, del tracciamento.

In mattinata ad aprire le danze era stata la Conferenza delle Regioni che ha avanzato due precise richieste: Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori e fine della quarantena per i contatti vaccinati con terza dose (o con seconda da meno di quattro mesi). In questo caso, l’ipotesi avanzata è quella dell’auto-sorveglianza, rivolgendosi al medico di base in caso di comparsa di sintomi.

Sono poi sono seguite le riunioni del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi con i capidelegazione della maggioranza. Sul tavolo, secondo quanto viene riferito da diverse fonti, c'è anche l'estensione dell'obbligo di Super Green Pass a tutti i lavoratori, chiesto con forza dai governatori delle Regioni.

La proposta del Cts – ora al vaglio del Governo – è di eliminare la quarantena per i vaccinati con terza dose che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali. Dovranno, però, obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana.

E ancora: riduzione della quarantena a cinque giorni e tampone per i vaccinati con richiamo non impiegati nei servizi essenziali che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. Nel caso dei positivi, basterà una quarantena di sette giorni (invece degli attuali dieci previsti) e un tampone negativo.