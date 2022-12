Verso le Regionali, partito il tavolo del centrosinistra

"Si è riunito in un buon clima costruttivo il tavolo promosso dal Pd Fvg per raccogliere le forze che vorranno proporre l'alternativa a Fedriga alle prossime elezioni regionali. Ci siamo trovati con il Patto per l’Autonomia, Civici FVG, Alleanza Verdi Sinistra, Open Fvg, Unione Slovena, Articolo Uno, +Europa e abbiamo stabilito che questo tavolo ricco e importante farà il suo percorso, aperto a eventuali contributi successivi. Ovviamente le scadenze incalzano e le decisioni sono anche dettate dai tempi, ma le forze presenti al tavolo hanno tutte dimostrato grande consapevolezza e determinazione". Lo ha detto oggi a Udine il segretario del Pd Fvg al termine della riunione promossa per raccogliere le forze politiche d'opposizione al centrodestra al fine di costruire una coalizione da presentare alle prossime elezioni regionali.

"L'incontro è servito anche a calendarizzare i passi successivi - ha continuato Liva - per il programma e per l'individuazione del candidato presidente. Ci rivedremo entro fine anno ed entro la prima quindicina di gennaio pensiamo di aver fatto una buona parte del percorso. Si tratta di lavorare assai anche in questo periodo festivo ma non ci tiriamo indietro".

"Il tavolo resta aperto - ha precisato Liva - come lo era nell’istante in cui il Pd ha preso l’iniziativa, solo che ora le decisioni sono rimesse a tutto le forze che oggi hanno deciso di esserci".

"Tutti sono battibili - ha concluso Liva riferendosi a Fedriga - e anche nei recenti campionati mondiali si è vista qualche sorpresa rispetto ai pronostici".