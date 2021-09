Vertice con Consorzio boschi e Comunità di montagna

Si è tenuto in questi giorni un incontro tra l’Assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, il presidente del Consorzio Boschi Carnici e il presidente della Comunità di Montagna della Carnia, riguardante le tematiche legate al turismo che vedono coinvolti i due Enti che, di fatto, rappresentano l’intero territorio carnico.

Il presidente del Consorzio Boschi Carnici ha voluto illustrare la situazione in essere presso il complesso turistico-ricreativo di Aplis, in Comune di Ovaro, e mettere in luce altresì le attività di tipo industriale facenti capo al Consorzio, in particolare quelle legate alle attività estrattive entro la proprietà in gestione.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della situazione turistica della Carnia in generale e si è prospettata una possibile risoluzione per la gestione dell’impianto sciistico di Pradibosco, di proprietà della Comunità di montagna.

“L’incontro è stata un’occasione di confronto utile rispetto alle sinergie attuabili in favore dello sviluppo produttivo e turistico del territorio. La Regione ha fatto molto per il sostegno del comparto economico durante la fase pandemica e con la riforma SviluppoImpresa approvata ad inizio anno abbiamo gettato le basi per accompagnare e rafforzare la fase di ripartenza. Stiamo assistendo ad una estate con numeri eccellenti per quanto riguarda i flussi turistici, segno che oltre al grande lavoro degli operatori abbiamo fatto delle scelte programmatiche indubbiamente premianti. Proseguiremo il nostro lavoro continuando il confronto con i territori, compreso quelli della Carnia per far sì che i suoi pregi naturalistici, la biodiversità, il patrimonio storico e culturale assieme alle tradizioni possano essere valorizzati ancora di più quali importanti elementi di sviluppo turistico in linea con il crescente interesse nei confronti delle tante proposte già presenti”.