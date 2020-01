Via l'amianto da scuole e ospedali: il Governo stanzia 3 milioni per il Fvg

Ammontano a 3.128.306 euro i fondi che il Governo ha stanziato per la rimozione dell’amianto in Friuli Venezia Giulia. Lo prevede il “Piano di bonifica da amianto” per la rimozione della sostanza dagli edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali, previsto nel Piano operativo “Ambiente” approvato già nel 2016 e adottato in questi giorni con un provvedimento specifico.

Nel piano sono individuati i soggetti beneficiari delle risorse (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) e le modalità di trasferimento dei fondi, che in totale superano i 385 milioni di euro. I soggetti beneficiari individuano, a loro volta, gli interventi da finanziare e ne curano la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. I 385 milioni di euro sono stati ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Alla Regione Sicilia sono stati assegnati i finanziamenti più corposi: 107 milioni di euro. In seconda posizione la Puglia, con 74 milioni di euro, e la Calabria, con 43 milioni di euro.

“Con questi fondi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – daremo priorità al risanamento delle scuole e degli ospedali italiani. Confido nella collaborazione con le Regioni e le Province autonome per dare avvio subito ai progetti più urgenti. E’ fondamentale accelerare la messa in sicurezza del Paese perché i soldi ci sono e vanno spesi. I cittadini hanno atteso abbastanza”.