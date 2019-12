Via libera ai lavori in via Carducci a Cimpello

Durante l’ultima seduta della Giunta comunale di Fiume Veneto è stato approvato il progetto preliminare del secondo lotto dei lavori di riqualificazione della viabilità di via Carducci a Cimpello.

L’opera, suddivisa in quattro lotti funzionali del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, interesserà la viabilità di collegamento tra lo svincolo autostradale di via Leopardi, piazza San Tommaso e via Carducci, fino al confine con il territorio di Azzano Decimo. Sarà riqualificata tutta la viabilità, realizzando ampie piste ciclopedonali e marciapiedi, con l’istituzione di una “zona 30” in piazza. Sono previste tre rotatorie: una in ingresso all’abitato, all’altezza dell’incrocio con via Fratte; una in via Carducci, in prossimità della nuova lottizzazione, e una al posto dell’attuale angusto incrocio con via Mazzini che vedrà anche la soluzione dell’annoso problema della strettoia.

Il progetto preliminare del secondo lotto, per un importo di 1.609.000 euro interamente finanziato da un contributo regionale che il comune di Fiume Veneto ha ricevuto nel 2019, riguarda il tratto compreso tra piazza San Tommaso e il ponte sul fiume Fiume.

"Parallelamente al secondo, stanno proseguendo anche gli iter progettuali e autorizzativi degli altri lotti funzionali: procede senza intoppi, quindi, il percorso previsto per un intervento che darà una veste nuova al centro abitato di Cimpello", spiega il vicesindaco Roberto Corai.