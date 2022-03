Via libera ai nuovi componenti del Frie

La seconda giornata consecutiva di lavori d'Aula, ottava del 2022, per l'Assemblea legislativa regionale presieduta da Piero Mauro Zanin, ha preso il via con l'espressione di voto nei confronti dei 4 componenti del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie).

Il via libera è stato così concesso a Enrico Agostinis, Andrea Cabibbo, Alessandro Tollon e Marco Lunazzi (quest'ultimo indicato dalla Minoranza), già promossi dalla riunione della Giunta per le nomine del Consiglio Fvg, archiviata 24 ore prima. In tale occasione, disco verde era giunto anche riguardo la conferma di Alessandro Da Re (nella foto) nel ruolo di presidente del Comitato di gestione, previsto all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

Prima delle votazioni, confermando la posizione già presa in sede di Giunta nomine, Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha anticipato la volontà di astenersi dalla manifestazione di qualsiasi preferenza "perché non è stato rispettato il principio delle pari opportunità tra uomo e donna che avrebbe consigliato, piuttosto, di rimandare l'appuntamento in attesa di riaprire la finestra per le candidature e raggiungere così questo obiettivo".

Il presidente Zanin, prima di proseguire, ha ricordato a tale proposito che "il problema era stato già sollevato in sede di Giunta nomine, dove da parte dei rappresentanti dei Gruppi consiliari non erano però emerse altre candidature utili. In tale circostanza, l'assessore regionale ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, aveva preannunciato che tra i 4 ulteriori soggetti quali espressione delle associazioni di categoria è comunque presente una professionista. La presenza di genere, perciò, viene garantita".