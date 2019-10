Via libera al taglio dei parlamentari. Otto in meno al Fvg

Aprovata oggi alla Camera, con l'ultimo voto definitivo, la legge costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. La legge prevede la riduzione del numero di deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200. La norma è stata definitivamente approvata a Montecitorio con 553 voti a favore, 14 contrari e due astenuti (era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti).

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni che subirà le conseguenze più pesanti: i suoi rappresentanti in Parlamento scenderanno da 20 a 12. I deputati da eleggere in regione, che ora sono 13, si ridurranno a otto; i senatori da sette a quattro.

In termini percentuali, il Fvg vedrà ridursi del 38 per cento la propria rappresentanza alla Camera e addirittura del 43 per cento al Senato, autentico record nazionale condiviso solo con l’Abruzzo.

“Gli impegni che i capogruppo di maggioranza hanno formalmente assunto in tema di legge elettorale e riforme della Costituzione sono significativi, ma, al momento, insufficienti a evitare che la riduzione del numero dei parlamentari incida in modo drammatico sul tema della rappresentanza delle minoranze linguistiche nazionali. Per questo, dopo aver votato tre volte no al taglio, se oggi fossi alla Camera voterei 'no' ancora una volta”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, che fa parte del gruppo Pd a Palazzo Madama, quale espressione della minoranza linguistica slovena in Italia.

“Se non sarà accompagnata da precisi e vincolanti obiettivi - continua la senatrice - la riduzione rappresenta un vulnus costituzionale per evitare il quale mi batterò in tutti i modi, perché l'appiattimento e l'assimilazione delle minoranze non possono essere nel Dna di questa maggioranza. E, invece, sarà di fatto impedita la possibilità, peraltro prevista dalla Costituzione, dagli Statuti regionali, dalle leggi di tutela, una seppur minima presenza di rappresentanti di minoranze linguistiche autoctone nel Parlamento nazionale”.

“Nelle modifiche che apporteranno alla Costituzione e alla nuova legge elettorale – precisa Rojc - i capigruppo di maggioranza diano seguito agli impegni assunti, rispettino e tutelino la presenza delle nostre minoranze nel Parlamento nazionale. Questo punto è qualificante e non accessorio”.

“Abbiamo fatto un accordo politico con il M5S per far nascere un Governo di salvezza nazionale, abbiamo dovuto fare un compromesso in cui c'era anche questo taglio. Ho rispettato l'impegno preso ma il mio voto è un sì senza entusiasmo”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), confermando il suo voto favorevole alla riduzione dei parlamentari. “Le garanzie che abbiamo ottenuto e messo nel documento di maggioranza – continua la parlamentare - ci sono molti correttivi imprescindibili, dato che ci sono Regioni in cui la rappresentanza rischia di essere ridotta drasticamente. Non dimentico che il Friuli Venezia Giulia avrà un taglio del 42,9% dei rappresentanti in Senato e che rimane aperta la questione delle minoranze linguistiche”.

Per Serracchiani “la legge elettorale sarà il luogo in cui dovremo lavorare per ritrovare un equilibrio che adesso non c'è, come sempre accade quando si fanno 'tagli lineari'”.

"È un momento storico per il nostro Paese, abbiamo tagliato 345 parlamentari e saranno così risparmiati milioni di euro da investire in servizi per i cittadini", commenta la deputata del M5S Sabrina De Carlo. "Questo governo è nato principalmente per realizzare subito due obiettivi: la riduzione del numero di senatori e deputati ed evitare l'aumento dell'Iva, che sarebbe costato 600 euro in più all'anno ad ogni famiglia. Il primo di questi impegni lo abbiamo mantenuto oggi, mentre il secondo sarà realizzato a breve con la legge di bilancio. Ma sapete per quanti anni tutte le forze dell'arco parlamentare hanno provato a portare avanti questa riforma? Almeno decenni, ma senza mai riuscire a realizzarla come invece abbiamo fatto noi. Andiamo avanti con il blocco dell'aumento dell'Iva".