Via libera all'Assestamento, ma le Opposizioni non votano

All'incirca un milione e mezzo di euro per la scuola e 4,9 per i minori stranieri non accompagnati: a tanto ammontano attualmente le risorse 2021 per i macro settori istruzione, politiche giovanili e famiglia trattati nell'articolo 7 e nelle tabelle G e I del disegno di legge 141 sull'assestamento di bilancio 2021-23.

Li hanno illustrati gli assessori regionali Alessia Rosolen e Pierpaolo Roberti alla VI Commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar), che alla fine della seduta ha registrato la non partecipazione alle votazioni dei documenti finanziari (Assestamento, ma anche Rendiconto generale 2020 e Documento di economia e finanza regionale 2022 - Defr) da parte di Pd, M5S, Patto per l'Autonomia e Open Sinistra Fvg, mentre il Centrodestra ha votato a favore.

"Stiamo vivendo una speculazione senza precedenti - ha detto il titolare di Autonomie locali, Sicurezza e Immigrazione prendendo la parola - a scapito di soldi pubblici, da parte delle strutture di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, che chiedono rimborsi fino a 360 euro al giorno se si tratta di un ragazzo in quarantena da Covid e 130 se risulta negativo ai tamponi. I Comuni sono rimborsati dallo Stato solo per 45 euro, il resto, dato che non ce la fanno da soli, li copre la Regione. Ecco perché in Assestamento abbiamo inserito una posta che porta il totale, per questa spesa, a 11,2 mln di risorse".

Roberti, dopo aver spiegato che ci sono anche strutture che "arrivano a imporre prezzi diversi a seconda di quel è il Comune richiedente", ha reso noto che la Regione sta cercando di organizzare delle strutture attraverso la Centrale unica di committenza (Cuc); a quel punto, se un Comune continuerà ad alloggiare i ragazzi altrove, si accollerà anche l'onere della spesa.

L'assessore Rosolen ha premesso che la sua posta è in via di ritocco all'insù in quanto la Regione è in attesa di sapere le decisioni del Governo per quanto attiene il quadro complessivo delle risorse per l'organico scolastico, notizia che è attesa a giorni.

Quanto alle singole voci, si va da una integrazione dei finanziamenti all'Università di Udine per il 2021, pari a 67.100 euro, ai 60mila euro per tre anni (totale 180mila euro) all'istituto tecnico superiore Malignani ancora di Udine, per la locazione della sede provvisoria in attesa della fine dei lavori della sede definitiva, piuttosto che i 40mila euro per il corrente anno all'Ufficio scolastico regionale per sostenere l'autonomia delle scuole di lingua slovena. Nella correlata tabella G, invece, per il 2021 tra l'altro si trovano 500mila euro per l'istruzione prescolastica; 190mila euro all'Agenzia per gli studi superiori Ardis per il suo funzionamento, altri 125mila per la concessione del contributo "Dote scuola" e 105mila per gli studenti delle scuole paritarie; 235mila euro per l'innovazione digitate delle scuole.

A spiegare per primo la non partecipazione al voto delle Opposizioni, Cristiano Shaurli (Pd), che ha denunciato la mancata chiarezza sulla reale portata dell'Assestamento, "per sapere quali sono le poste più vicine al vero - ha denunciato - si devono leggere i giornali". "Il valore dei lavori delle Commissioni è reso marginale", gli ha fatto eco Furio Honsell (Open Fvg). "Almeno avessimo avuto gli stessi dati forniti alla stampa, sarebbe stato già qualcosa", ha aggiunto Massimo Moretuzzo (Patto). E della stessa opinione si sono, poi, dichiarati Andrea Ussai (M5S) e Sergio Bolzonello (Pd), a detta del quale tanto valeva slittare gli esami nelle Commissioni di una settimana e presentarsi con i conti più in regola.

A difendere l'operato della Giunta è stato il capogruppo della Lega, Mauro Bordin: "A differenza dello scorso anno, le risorse non mancano e saranno oggetto di emendamenti in I Commissione, dunque prima dell'arrivo del ddl in Aula, perché ci sono delle decisioni che devono essere ancora concretizzate".

Rassicurazioni sono arrivate anche da parte dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ma non sono servite a calmierare gli animi. "E' un avanzo importante - ha detto alla Commissione - che vale 362 milioni di euro. La manovra in questo momento è di 250 mln, ma ci sarà una seduta di Giunta straordinaria in settimana per una parte di avanzo non ancora impiegata, su cui relazionerò in I Commissione lunedì prossimo e sino alla seduta d'Aula di fine mese".