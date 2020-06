Via libera all'emendamento sul porto di Trieste

"La commissione Bilancio stamane ha dichiarato ammissibile l'emendamento al dl Rilancio con cui si sana la posizione di Zeno D'Agostino e si creano le condizioni per un suo ritorno alla guida del porto di Trieste. L'unanime apprezzamento per il lavoro svolto e la necessità di proseguire i progetti iniziati nello scalo ha indotto il Pd, d'intesa con il Governo e la maggioranza, a scegliere la via legislativa, rapida e puntuale". Lo rende noto Debora Serracchiani (Pd), dopo la dichiarazione d'ammissibilità dell'emendamento alla legge richiamata dall’Anac, l'Autorità nazionale anti-corruzione, per sancire l’inconferibilità della doppia carica di Presidente dell’Authority e del Trieste Marine Terminal.

L’emendamento, riportante la firma dei parlamentari Fabio Melilli (PD), Carmelo Misiti (M5S) e Luigi Marattin (IV) è interpretativo riguardo al decreto 8 Aprile 2013, dedicato a inconferibilità e incompatibilità di incarichi.