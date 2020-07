Via libera all'estensione del Superbonus

"La Commissione Bilancio della Camera oggi ha votato a favore della riformulazione di un emendamento al Dl Rilancio di cui sono, orgogliosamente, primo firmatario", commenta Luca Sut (M5S), Capogruppo X Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati. "Siamo molto soddisfatti. Un altro tassello del nostro piano di più ampio accesso al Superbonus 110% è andato a posto. Grazie a questo grande risultato, possiamo considerarci un passo in avanti nell’efficientamento energetico e nell’adeguamento antisismico del nostro patrimonio nazionale".

Ecco cosa prevede questo intervento sull’Art. 119 del Decreto Rilancio. Estensione del Superbonus al 110% per:

• seconde case (per un massimo di 2 abitazioni per cittadino)

• immobili di proprietà di Istituti autonomi case popolari (IACP) e degli enti aventi le stesse finalità sociali

• di cooperative di abitazione a proprietà indivisa



• di organizzazioni non lucrative di utilità sociale• di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e alle associazioni e società sportive dilettantistiche

In fatto di Sismabonus, l’emendamento ha previsto la possibilità di riconoscerlo anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, a fini antisismici.

Non sarà possibile utilizzare il Superbonus per le case di lusso (appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Mentre abbiamo previsto alcune semplificazioni per la ristrutturazione degli edifici storici, soggetti a stringenti vincoli urbanistici.

"In ultimo, ma non per importanza, un ulteriore emendamento prevede agevolazioni a favore delle imprese", spiega ancora Sut. In particolare:

• la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta a ogni stato avanzamento lavori, dando la possibilità alle aziende di avere sempre la liquidità disponibile.

• una deroga al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo, superiori a 1.500 euro e senza limiti al numero di cessioni

"Tutto questo, a breve, sarà possibile grazie a una norma frutto di un intenso lavoro parlamentare a favore della maggior vivibilità dei nostri ambienti, sotto il profilo energetico e della sicurezza antisismica. E senza dimenticare il fondamentale slancio che darà alla nostra economia in una fase così delicata, oltre a un'indubbia convenienza per il cittadino".

"Vorrei ringraziare i miei colleghi Portavoce alla Camera Patrizia Terzoni, Andrea Vallascas, Raphael Raduzzi, Paola Deiana e Alberto Zolezzi. Il Presidente del Gruppo M5S a Montecitorio Davide Crippa e il nostro Ufficio legislativo, per il prezioso lavoro svolto", conclude Sut.