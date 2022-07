Via libera alla Camera alla riforma degli Its

Gli Its sono i percorsi post diploma per la formazione tecnica altamente qualificata. Nati 11 anni fa, con l’approvazione all’unanimità della nuova legge da parte della Camera, gli Istituti tecnologici superiori ora diventano parte integrante del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Le Its Academy, così si chiameranno d’ora in poi, potenzieranno la formazione professionalizzante sostenendo lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Ogni Its Academy farà riferimento a una specifica area tecnologica - ora sono 6, ma presto aumenteranno - e offrirà un percorso per una formazione di elevate competenze coerente con l’offerta lavorativa del territorio.

L’attività formativa prevede che il 35% del monte orario riguardi stage aziendali e tirocini obbligatori, che potranno essere svolti anche all’estero. Il nuovo sistema è stato finanziato con un Fondo di oltre 48 milioni di euro annui messo a disposizione dal ministero dell’Istruzione.

“Recuperiamo così - commenta il capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani - 50 anni di ritardo formando studenti in settori chiave come digitale e green. E’ uno strumento a disposizione di migliaia di giovani, un modo giusto e produttivo - conclude - per investire le disponibilità del Pnrr”.