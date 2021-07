Via libera alle iniziative per i cento anni del Milite ignoto

"Maria Maddalena Bergamas è il simbolo di tutte le madri dei caduti italiani per la Patria. A lei, giuliana in terra asburgica (nata a Gradisca d’Isonzo e in seguito trasferitasi a Trieste) la prima guerra mondiale portò via il figlio Antonio, che aveva disertato l’esercito austriaco per combattere con quello italiano. A lei, madre di uno dei 650mila caduti della Grande guerra, fu affidato il doloroso compito di scegliere la bara contenente i resti mortali di un soldato senza nome da traslare da Aquileia sull’Altare della Patria a Roma, il 4 novembre 1921. In vista del centenario della tumulazione, la Camera dei Deputati ha approvato una serie di iniziative per onorare l’anniversario e rinnovare il ricordo dei caduti italiani. E abbracciare simbolicamente Maria Bergamas e le altre madri i cui figli hanno donato la vita alla Patria". Lo scrive la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino commentando l'approvazione della mozione sulle iniziative di commemorazione del centenario della traslazione del Milite ignoto approvata stamani dalla Camera.

"Stamani alla Camera abbiamo approvato all’unanimità una mozione sulle iniziative per onorare il Milite ignoto in vista del centenario della traslazione, il 4 novembre prossimo. Tra gli impegni, il primo prevede che tutti i comuni italiani concedano al simbolo dei caduti italiani di tutte le guerre la cittadinanza onoraria. Un impegno tanto più sentito nella nostra terra, sede di cruente battaglie nella prima guerra mondiale, tanto che da Aquileia partì il treno speciale che traslò i resti del Milite ignoto a Roma, e triestina fu la madre di un caduto cui toccò il doloroso compito di scegliere la bara contenente la salma di un soldato destinata all’Altare della Patria", scrive in una nota il deputato di Forza Italia e vicesindaco di Cividale del Friuli Roberto Novelli.

"Quando fu tumulata, quella bara di quercia conteneva simbolicamente i resti di tutti i 650mila caduti italiani della prima guerra mondiale, e in particolare quelli dispersi o non riconosciuti. Negli anni il senso e il significato dell’omaggio al Milite ignoto è mutato, ma ricordare il sacrificio di tutti gli italiani caduti nelle guerre era e resta attuale. Così come è indissolubile il doloroso legame tra le trincee e il senso di nazione e di patria. Perché proprio nelle trincee italiani di tutte le regioni e tutti i dialetti si incontrarono per la prima, e purtroppo spesso, ultima volta. Omaggiarli significa rinsaldare l’orgoglio nazionale e confermare riconoscenza per chi si è sacrificato per difendere i confini della patria".

"Sono certo che la politica cividalese, a partire dal nostro gruppo consiliare, senza distinzioni di parte farà rapidamente suo l’impegno contenuto nella mozione, così come celermente l’amministrazione comunale in modo corale si confronterà con le associazioni combattentistiche e d’arma per coordinare questa e altre iniziative, come il viaggio della memoria che ripercorra lo stesso tragitto, e quindi una prima tappa in Friuli Venezia Giulia", conclude Novelli.