Via libera dall'Aula alla riforma sugli Enti locali

Con i 26 voti favorevoli di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Progetto FVG/Ar, il Consiglio regionale ha accolto a maggioranza il ddl n. 71. Quattordici i voti contrari di Pd, Cittadini, Patto per l'Autonomia, Open-Sinistra FVG e M5S, astensione di Gabrovec (SSk). Prima del voto finale l'Aula aveva approvato gli ultimi articoli del provvedimento, relativi a consorzi (art. 30), tutela della minoranza linguistica slovena (art. 31) e delle lingue minoritarie (art. 32), abrogazioni, norme finanziarie (artt. 33, 34 e 35).

Accolti nel corso dell'esame anche alcuni emendamenti, tra i quali la modifica - primo firmatario Tosolini (Lega) - con la quale si prevede che nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane siano costituite due Comunità di montagna. Su proposta di Progetto FVG/Ar, cui hanno aderito i consiglieri di FI, FdI e Lega, l'Aula ha approvato anche un emendamento che prevede di trasferire risorse economiche per il funzionamento delle forme collaborative tra i Comuni. Undici gli ordini del giorno collegati al ddl presentati alla Giunta, che ne ha respinti 4 poi bocciati anche dall'Aula.

"Questa riforma cambia la filosofia con cui sono concepite le autonomie locali, si tratta di una ricostruzione dalle fondamenta a seguito degli effetti negativi che aveva avuto sul sistema la riforma delle Unioni territoriali intercomunali". Esprime soddisfazione, il capogruppo della Lega Mauro Bordin, per l'approvazione del disegno di legge n. 71, "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti regionali di decentramento amministrativo".

"Abbiamo deciso di ripartire dai Comuni rimettendoli al centro del sistema, riconoscendo loro autonomia e libertà di azione e di scelta nel definire per ciascun territorio, in base alle proprie peculiarità, il modello migliore di sviluppo e di cooperazione alla luce degli strumenti legislativi forniti dalla Regione. Creiamo - spiega il presidente della Lega - un sistema che fornisce le possibilità e gli strumenti, lasciando ai Comuni il compito di decidere insieme le formule migliori per promuovere lo sviluppo dei propri territori e l'efficacia dei servizi offerti ai cittadini, alla luce delle diverse realtà che rappresentano. "Questo intervento normativo rappresenta la normalizzazione di un sistema gravemente compromesso e ormai al collasso, attraverso il ritorno a un equilibrio e ad un'armonizzazione istituzionale", conclude Bordin.

"Quando abbiamo iniziato a discutere la legge di riforma degli enti locali - dichiara il capogruppo di Patto per l'autonomia, Massimo Moretuzzo - avevamo chiesto con ferma convinzione che si ascoltassero le istanze dei sindaci, che ormai da anni domandano interventi risolutivi ai problemi che quotidianamente li assillano. In Aula, però, abbiamo visto un film ormai ben noto: arroccata nelle sue posizioni, la maggioranza non è stata capace di accogliere niente di ciò che il territorio chiedeva. Ecco, dunque, che ci troviamo di fronte a ben precise richieste avanzate dal Consiglio delle autonomie locali (in primis soglia minima di abitanti o del numero dei Comuni per la costituzione delle Comunità e sostegno economico nella fase di start up di costituzione delle Comunità) che sono rimaste lettera morta. "Questo tuttavia non è l'unico appello caduto nel vuoto", aggiunge Moretuzzo. "Infatti la stessa sorte è toccata anche all'appello di numerosi sindaci dei Comuni friulanofoni di riconoscere l'Assemblea di Comunità linguistica friulana come ente locale non territoriale, dotato di piena personalità giuridica, con un'autonomia amministrativa e contabile che le permettesse di esercitare appieno il ruolo cui è deputata". L'esponente di opposizione fa sapere che il suo Gruppo ha ritenuto utile presentare un emendamento che accogliesse questa richiesta, ma la maggioranza ha deciso di bocciarla.

Nel corso della seconda giornata di discussione, Moretuzzo ha inoltre evidenziato che, "al di là di quanto proclamato dal presidente Fedriga e di quanto si propone sulla carta, l'unico risultato certo è il maldestro tentativo di reintrodurre le Province attraverso l'istituzione degli enti di decentramento regionale: li potremmo definire un contenitore senza contenuto, i cui costi sono ancora tutti da scoprire anche perché nascono già commissariati. Domattina la burocrazia con cui i sindaci devono scontrarsi sarà la stessa di prima e il personale nei Comuni sarà sempre quello, ma almeno l'Esecutivo è riuscito anche questa volta - come aveva fatto con le Ater - a creare nuove poltrone su cui far accomodare i propri amici, con buona pace dei sindaci che, da domani, continueranno a confrontarsi con gli stessi identici problemi di sempre senza una vera rivoluzione negli strumenti messi a loro disposizione da parte dell'amministrazione regionale".

"Infine, per quanto riguarda la questione della montagna e di chi la vive - conclude il consigliere Bidoli -, c'era l'urgente bisogno di soluzioni che in questo disegno di legge non sono nemmeno delineate: le Comunità di montagna non sono di sicuro quello che serve. Nulla c'è, invece, rispetto a una visione di ampio respiro o a un chiaro segno che la Regione abbia evidenza della direzione che vuole perseguire negli anni a venire per far fronte a quanto rischia di compromettere per sempre la vita di quei territori".

"Abbiamo cercato, con le nostre proposte, di dare corpo alle Comunità introdotte dal disegno di legge n. 71. Purtroppo, però, è stato uno sforzo vano e alla fine ne verrà fuori una normativa povera e poco incisiva". Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Mauro Capozzella, relatore di minoranza della riforma degli enti locali. "I nostri emendamenti, respinti dalla maggioranza e dalla Giunta, intendevano dare una struttura alle Comunità - spiega Capozzella -. Abbiamo proposto di dare loro un senso, prevedendo almeno tre funzioni da svolgere assieme. Invece il centrodestra ha voluto mantenere l'impostazione iniziale, impoverendo questi strumenti".

"La legge afferma che le fusioni tra Comuni costituiscono 'lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale', ma nulla in questa riforma porta davvero a questo risultato - sostiene l'esponente del M5S -. La nostra proposta era quella di avviare il processo di fusione dopo 5 anni di gestione comune di funzioni attraverso la Comunità, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa, rendendo di fatto la possibilità delle fusioni un corpo estraneo rispetto alla legge. Le Comunità non servono a nulla, visto che anche laddove sono obbligatorie, come nel caso della montagna, non escludono che i Comuni possano gestire le funzioni con altri enti locali attraverso una convenzione - aggiunge il consigliere regionale -. Il dubbio che sia un'operazione per moltiplicare le poltrone è forte. Oltretutto per una stessa funzione ci si dovrà interfacciare con tre o quattro uffici tra Regione, Comunità e Comune, senza contare il livello nazionale e comunitario. Ci si riempie troppo spesso la bocca con la semplificazione - conclude Capozzella -, ma qui si finisce invece per sconvolgere la vita dei cittadini".

"Dopo un anno e mezzo, la montagna di promesse del centrodestra ha partorito un topolino.

Le garanzie di libertà sono solo un boccone amaro: con le nuove Comunità si umiliano i sindaci, che avranno come unica libertà quella di andare con il cappello in mano dalla Regione per chiedere il permesso di fare qualsiasi cosa". A dirlo è Francesco Russo (Pd), commentando il disegno di legge n. 71 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti regionali di decentramento regionale" appena approvato dall'Aula. "La libertà affidata ai sindaci è una libertà di star da soli, di unire magari le difficoltà che oggi i sindaci ci hanno manifestato in più occasioni. Non ci sono risposte sul personale, non ci sono sulle risorse di cui ci sarebbe bisogno. Non c'è risposta rispetto alla capacità di organizzare i piccoli Comuni, soprattutto quelli più sofferenti, in realtà che possano progettare insieme e che possano in maniera collettiva presentarsi alla Regione chiedendo le risorse necessarie". Secondo Russo, "alla fine rimane solo il dubbio di un grande poltronificio: vengono creati nuovi presidenti, nuovi comitati esecutivi, direttori generali, nuovi commissari, tutti a pagamento. E ancora una volta il dubbio è che la Giunta regionale e la maggioranza di centrodestra debbano soddisfare qualche amico bisognoso di visibilità. Risposte per i sindaci e per gli enti locali non ce ne saranno e purtroppo il disastro lo vedremo nei prossimi mesi".

Per il consigliere regionale Furio Honsell (Open-Sinistra FVG), il disegno di legge n. 71 "ha solo l'ambizione di essere una riforma degli enti locali in Friuli Venezia Giulia, ma nella realtà si esaurisce nell'affossare il sistema precedente invece di migliorarlo. La sua 'pars costruens' è infatti miserevole e medievale, ispirata al principio del 'ogni contado si arrocchi intorno al proprio castello'". Honsell critica innanzitutto la decisione della maggioranza di adottare la formula della proposta di legge di iniziativa giuntale: "Una proposta di legge consiliare sarebbe stata molto più appropriata, soprattutto alla luce del fatto che sono decine i membri del Consiglio regionale che hanno avuto esperienze significative e prolungate di sindaco, mentre nella Giunta uno solo forse ha avuto tale esperienza". Aggiunge inoltre che questa metodologia "comprime notevolmente i tempi del dibattito, senza permettere un dialogo compiuto nelle audizioni".

Dialogo che ancora una volta, secondo Honsell, non si è compiuto neppure in Aula: "Questa maggioranza dimostra per l'ennesima volta la sua arroganza istituzionale. Non solo non vengono prese in considerazione le opinioni delle opposizioni, ma non sono stati colti neppure alcuni degli spunti presentati dai sindaci del nostro territorio nelle audizioni. Per correttezza istituzionale e rispetto del ruolo che ricopro - continua l'esponente di Open-Sinistra FVG - ho presentato numerosi emendamenti pur sapendo che non sarebbero stati accolti e infatti così è stato".

"Ma l'aspetto più pericoloso di questo ddl - conclude Honsell - è che non disegna un futuro dignitoso per i territori e per gli enti locali stessi che ne sono i soggetti esponenziali. Sembra quasi che il legislatore voglia costringere gli enti locali a una situazione di nanismo istituzionale. Ha forse in mente di rendere quindi inevitabile la reintroduzione di un organismo di controllo regionale sovracomunale più forte, così da renderli di nuovo sudditi e vassalli come ai tempi del Patriarcato? Questa legge pone le basi per meccanismi che sono l'antitesi della multilevel governance che invece in tutta Europa sta irrobustendo il ruolo di Comuni e delle loro aggregazioni".