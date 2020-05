Via libera del Governo alle aperture dal 18 maggio

"Lunedì 18 maggio il Friuli Venezia Giulia potrà riaprire tutte le attività economiche ancora chiuse". Ne dà notizia il governatore Massimiliano Fedriga, a seguito dell'incontro in modalità telematica con il premier Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il ministro della Salute Roberto Speranza.

"A tal proposito - sottolinea Fedriga - domani la Regione trasmetterà all'Esecutivo nazionale l'elenco di tutte le realtà interessate".

A quanto si apprende dall'incontro, tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, arriveranno le linee guida per commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri. I protocolli di sicurezza saranno indicati per ogni attività, in modo che ogni categoria possa riaprire nella massima sicurezza.

Il premier Conte ha quindi accolto la richiesta di autonomia territoriale nella gestione della fase due, per la quale nei giorni scorsi si erano mobilitati diversi governatori, con documenti e lettere (l'ultima partita proprio domenica) per fare pressing sul Governo.

"Tra qualche giorno, sulla base dei dati del monitoraggio del ministero della Salute, arriveranno le linee guida nazionali per consentire alle Regioni di riaprire dal 18 maggio commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri; garantendo la massima sicurezza sul lavoro, seguendo i protocolli dell'Inail e del Comitato tecnico-scientifico", commenta il ministro Boccia. "Il raccordo con i presidenti continuerà a essere permanente; le Regioni potranno riaprire in autonomia, ma se fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus, il Governo potrà intervenire tempestivamente".

£Governo e Regioni insieme abbiamo messo in sicurezza il sistema sanitario, adesso è il momento della ripartenza in sicurezza", conclude Boccia.