Via libera della Giunta a SviluppoImpresa

È stato approvato in via definitiva dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia, riunitasi oggi a Trieste, il disegno di legge (ddl) 'SviluppoImpresa'. Il provvedimento, presentato dall'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è tornato in Giunta dopo avere incassato lunedì scorso il parere positivo del Consiglio delle autonomie locali (Cal). L'iter del ddl prosegue adesso in Consiglio regionale. Come stabilito ieri dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari, SviluppoImpresa verrà trattato nella sessione dei lavori prevista da martedì 3 a giovedì 5 marzo.

Come spiegato dall'assessore, molteplici sono le azioni introdotte dal disegno di legge. Tra queste: il sostegno regionale all'accesso al credito, con particolare riguardo al microcredito e al piccolo credito; l'efficientamento energetico e l'economia circolare; la digitalizzazione delle Pmi, gli incentivi all'assunzione di giovani che rientrano dall'estero; la riqualificazione del patrimonio industriale edilizio inattivo; la rigenerazione dei centri commerciali urbani e, infine, il miglioramento della capacità e della qualità dell'accoglienza turistica.