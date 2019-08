Viabilità, impegno per superare le criticità a Precenicco

L'Amministrazione regionale, in accordo con Fvg Strade, valuterà l'intervento da effettuare per risolvere i problemi di viabilità a Precenicco, sulla ex strada provinciale 56 per Lignano, in località Canale dell'Acqua Bona, impegnandosi anche a reperire le necessarie risorse.

Lo ha assicurato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti in un incontro con i consiglieri comunali Giuseppe Napoli, Daniele Zamarian, Alessandra Guidolin e Lorenzo Zanet, presente il consigliere regionale Mauro Bordin.

Come è stato evidenziato, si tratta di un tratto stradale particolarmente stretto e quindi pericoloso se attraversato contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia. Una criticità che appare ancora più evidente nel periodo estivo, quando aumenta il traffico verso le località balneari di turisti che in genere non sono a conoscenza della pericolosità di quel tratto, soggetto ad un'alta incidentalità.

Nel corso dell'incontro si è parlato anche delle criticità dell'incrocio in località Tubi di Palazzolo dello Stella. In proposito si è auspicato l'avvio di un confronto con la locale Amministrazione comunale con l'obiettivo di rendere più sicuro anche quel tratto di strada sia per gli automobilisti che per i numerosi ciclisti che lo percorrono.