Viabilità, petizione per il futuro dell'ex provinciale 14

Riconsiderare il progetto di riqualificazione della viabilità lungo l'asse della ex strada provinciale 14 che collega Fiume Veneto ad Azzano Decimo, nel Pordenonese. Lo hanno chiesto al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, i primi firmatari di una petizione in tal senso, Daniele Morassut e Francesco Fantastico, portavoce di quasi 400 cittadini residenti in zona e accompagnati dal consigliere regionale Tiziano Centis. Ad ascoltare le istanze, anche Mara Piccin in veste di presidente della Commissione consiliare competente per materia, la IV.



"Il progetto prevede la costruzione di una pista ciclabile e l'esproprio di porzioni di terreno di abitazioni private lungo via Carducci, che dal centro abitato di Cimpello porta verso Azzano Decimo - ha reso noto Morassut -, ma la metratura disponibile permetterebbe di realizzare un'opera su un'ampia carreggiata senza ricorrere ad alcun esproprio. La popolazione locale da anni denuncia disagi, quali velocità dei mezzi e densità di traffico. Ciò che chiediamo è una revisione del progetto e studiare la possibilità di un ulteriore tracciato che, in aggiunta a quello relativo ai lavori in corso, possa allontanare il traffico pesante dal centro abitato di Cimpello, circonvallandolo e connettendosi direttamente allo svincolo autostradale omonimo. Inoltre, di restringere la pista ciclabile e le banchine, rispettando comunque le distanze consentite dalla legge, per evitare o ridurre al minimo gli espropri".



"Siamo anche noi dei ciclisti - ha evidenziato Fantastico - e non

siamo contro le piste ciclabili, ma registriamo una reale

necessità di ridurre sensibilmente inquinamento acustico, polveri

sottili, gas di scarico, nonché i rischi derivanti da incidenti

che per ora solo la fortuna ha impedito di essere mortali. Le

rotonde che si vogliono costruire rallenteranno, certo, il

passaggio dei Tir, ma ne aumenteranno la quantità dei fumi

scaricati nell'aria a causa dei continui rallentamenti e

accelerazioni, perciò è indispensabile che il loro passaggio sia

spostato altrove".

Da parte di Piccin la promessa che, quando la petizione arriverà

all'attenzione della IV Commissione, si cercherà di formare un

tavolo di confronto tra cittadini e amministrazioni comunali

coinvolte, oltre alla Regione, per affrontare l'argomento nella

sua interezza e poter valutare ogni possibilità di intervento.