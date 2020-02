Vicinanza alla senatrice Segre, l'Aula si spacca

La mozione 127 "Vicinanza e solidarietà a Liliana Segre" presentata dai consiglieri del Pd, alla quale hanno chiesto e ottenuto di apporre la firma anche i consiglieri Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), e dei Gruppi dei Cittadini, M5S e Patto per l'Autonomia, è stata ritirata. La decisione, motivata dal consigliere dem Diego Moretti, è arrivata al termine di un lungo dibattito che ha coinvolto i consiglieri e l'assessore Pierpaolo Roberti, dopo la presentazione di un emendamento firmato dai capigruppo della Maggioranza (Bordin, Di Bert, Giacomelli e Nicoli). "Accolgo le firme e ritiro la mozione - ha detto Moretti - perché le modifiche proposte ne piegano il contenuto". A sua volta, il governatore Massimiliano Fedriga ha preannunciato la presentazione di una nuova mozione sull'argomento da portare avanti con urgenza.

"La Lega, insieme al centrodestra, vuole cancellare la memoria dell’antisemitismo e dell'antifascismo. Oggi, in Consiglio regionale, anziché votare una mozione che semplicemente esprimeva vicinanza e solidarietà alla senatrice Segre (costretta a vivere sotto scorta per le centinaia di minacce giornaliere che riceve) la maggioranza si è resa protagonista di un vergognoso atteggiamento, scrivendo una brutta pagina per questa regione e per la democrazia". A dirlo è Moretti a margine del dibattito sulla mozione presentata dal Gruppo consiliare del Pd per esprimere Vicinanza e solidarietà a Liliana Segre.

"È inaccettabile piegare alle esigenze di una parte politica un tema che non dovrebbe vedere in Consiglio regionale alcuna divisione. Un comportamento inaccettabile, teso a minimizzare le pulsioni razziste e antisemite presenti nella società italiana, che fa male a tutta la società regionale e che non ci ha lasciato altra scelta che ritirare la mozione che, con l'emendamento del centrodestra, avrebbe perso ogni suo significato. Dispiace che a questo non nuovo atteggiamento riduzionista della Lega si siano aggregati anche i rappresentanti del nuovo gruppo moderato di Progetto Fvg e Fi, sottoscrivendo l’emendamento teso a sopprimere le parole memoria dell'antifascismo dal testo della mozione. Incomprensibile: cassare l'antifascismo, un valore scritto nella nostra Costituzione per il quale proprio Liliana Segre sta pagando prezzi altissimi in termini di libertà personale. Solo questi fatti ignobili dovrebbero farci riflettere sulla necessità di tenere alta la guardia contro ogni fenomeno di risveglio del nazifascismo. Quello che ha fatto oggi il centrodestra rinnega un insieme di valori alla base della nostra Repubblica parlamentare e democratica contro ogni odio e totalitarismo".

"Abbiamo proposto alcuni emendamenti non sostanziali, che avrebbero semplicemente reso più inclusivo il documento, pur mantenendo inalterato il senso della mozione Vicinanza e solidarietà a Liliana Segre. Purtroppo, l'Opposizione ha ritenuto di non accogliere i nostri suggerimenti, dimostrando ancora una volta di preferire le strumentalizzazioni al confronto costruttivo e al dibattito propositivo". Lo afferma il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, evidenziando che "i proponenti del Pd, ritirando la mozione, hanno dimostrato scarsa attenzione al merito della questione, preferendo concentrarsi sulla polemica politica. Per questo motivo, come anticipato dal governatore Fedriga, sarà nostra premura predisporre la mozione con le modifiche da noi proposte e provvedere alla sua trattazione".

"La mozione che esprime vicinanza e solidarietà alla senatrice Liliana Segre si sarebbe dovuta votare all’unanimità. Invece la maggioranza ha voluto affossare un documento che avrebbe permesso al Consiglio regionale di prendere posizione in modo netto sui sempre più frequenti casi di antisemitismo, razzismo e intolleranza dai quali non è immune neppure il Friuli-Venezia Giulia". Così il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo, dopo il ritiro della mozione in seguito alle proposte di emendamento proposte dalla maggioranza e ritenute non opportune dai presentatori.

"Dobbiamo fare nostra la lezione consegnataci da Hannah Harendt in La Banalità del Male in cui ha descritto in modo straordinario come la mostruosità del male si radichi nella normalità, purtroppo ne abbiamo avuto numerosi esempi anche recentemente e anche dentro le istituzioni», osserva Moretuzzo, ricordando gli episodi che si sono registrati negli ultimi mesi pure in regione: dalle quattro lettere antisemite recapitate ad altrettanti consiglieri di minoranza del Comune di San Daniele alle esternazioni sui social da parte di un consigliere di maggioranza dello stesso Comune, fino all’invito di un assessore del Comune di Codroipo a fare il saluto romano per evitare il contagio da coronavirus. «È indispensabile condannare senza esitazioni questi fatti e prendere una posizione forte".

"Il Pd ha presentato una mozione di vicinanza e solidarietà per la senatrice Segre e Fedriga l'ha di fatto bocciata. Il presidente della Regione ha fatto propria una mozione del centrodestra che stravolge la chiara posizione sull'antisemitismo sottoscritta da tutte le opposizioni. Il tutto col beneplacito dei cosiddetti moderati, ancora una volta piegati a tappetino ai voleri della Lega". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l'iniziativa del presidente Fedriga, che oggi in Consiglio regionale ha annunciato di voler presentare a sua prima firma la mozione sull'antisemitismo, nel testo modificato dal centrodestra. "La mozione del Pd - spiega Shaurli - chiedeva di coltivare la memoria dell’antifascismo, condannava ogni totalitarismo e sollecitava il Parlamento a legiferare sul contrasto ai fenomeni di razzismo e istigazione all’odio ed alla violenza. Una mozione semplice ma molto significativa: ci si attendeva un adesione unanime ma la Lega non ha voluto condividere questi principi basilari".

Per il segretario dem "non bastasse il resto, siamo anche di fronte allo stravolgimento delle basi elementari dell'alfabeto istituzionale, con un presidente di Regione che annuncia la sua prima firma a una mozione con cui impegna se stesso, solo per ragioni di protagonismo mediatico".