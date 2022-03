Vicini al dramma delle donne ucraine

"Oggi il nostro pensiero va inesorabilmente alle donne ucraine che scappano dalla loro terra, con i propri figli, cercando di portare in salvo una parte della loro patria".



Lo afferma in una nota Chiara Da Giau, consigliera regionale che in Aula, in occasione della Giornata internazionale della donna, insieme a tutti i colleghi del Gruppo del Pd ha indossato un nastro con i colori azzurro e giallo dell'Ucraina e un mazzetto di mimose come segno di vicinanza alle donne di quel Paese.



"Come troppo spesso accade - prosegue la dem -, sono le donne a soffrire di più nei periodi di crisi e ad assumersi peso e responsabilità anche del cambiamento. La Giornata internazionale della donna ricorda le donne di San Pietroburgo, che nel lontano 1917 scesero in piazza a protestare. L'augurio in questa giornata è che anche le cittadine russe sappiano nuovamente trovare il coraggio per opporsi alla guerra di Putin e aiutare a riportare la pace".