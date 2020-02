Video nel Sacrario di Redipuglia, Justin Owusu a processo

Arriva a processo la vicenda che, nel 2017, aveva tenuto banco per giorni e diviso l’opinione pubblica tra chi urlava al vilipendio e chi difendeva la 'libertà artistica'. Parliamo della canzone del rapper italo-ghanese Emmanuel Owusu Frimpong, in arte Justin Owusu, classe 1996, che aveva scelto il Sacrario di Redipuglia, oltre a varie altre località del Friuli Venezia Giulia, come cornice per il video della sua ‘Csi, Chi Sbaglia Impara’.

La storia, salita agli onori delle cronache dopo la segnalazione dell’allora sindaco, Antonio Calligaris, alla direzione del Sacrario e, quindi, al Ministero della Difesa, finisce ora in tribunale.

Da Roma era arrivato l’annuncio dell’identificazione dei responsabili da parte dei carabinieri e il deferimento all’autorità giudiziaria non per il testo, ma per la location del video, che era stata definita “lesiva della sacralità del luogo”.

Owusu e Mattia Antonio Piras, ‘producer’ del videoclip, dovranno presentarsi, mercoledì, al Tribunale di Gorizia per rispondere dell’accusa di violazione di sepolcro secondo quanto stabilito dall’articolo 407 del Codice penale, che prevede una pena da uno a cinque anni con la prescrizione appena nel 2023. Tra le contestazioni il concorso morale e materiale, in assenza di alcuna autorizzazione, dal momento che il filmato riprendeva il rapper mentre ballava e cantava sui gradoni dove sono sepolti quasi centomila soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale.