Vigili del fuoco, interrogazione per il distaccamento di Cividale

“Ho portato a conoscenza diretta del ministro dell’Interno la carenza di organico di Vigili del fuoco nel comprensorio udinese e le ho chiesto se e come intenda farvi fronte e se non ritenga opportuno, al fine di evitare ripercussioni preoccupanti anche per il distaccamento di Cividale, di adottare una programmazione intesa a garantire adeguate dotazioni di personale per tutto il territorio regionale”. Impegnata nei giorni scorsi in una missione all'estero, la senatrice Tatjana Rojc (Pd), ha depositato ieri un’interrogazione al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in merito alla carenza di personale dei Vigili del Fuoco che tocca il Friuli Venezia Giulia e segnatamente il distaccamento di Cividale.

“Ho raccolto l’appello delle rappresentanze sindacali e le preoccupazioni espresse trasversalmente dalle forze politiche e dai vertici amministrativi di Cividale – spiega la senatrice – che auspico saranno ascoltate a Roma. Questo territorio non merita meno attenzione di altri”.