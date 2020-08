Villa Santina dice no ai migranti

“Fortunatamente la Prefettura di Udine ha fatto marcia indietro sull'ipotesi di utilizzo di un capannone industriale nel comune di Villa Santina in Carnia per l'accoglienza dei richiedenti asilo. La notizia del sopralluogo effettuato nella giornata di martedì - spiega la deputata della Lega Aurelia Bubisutti, che ha seguito da vicino la vicenda, raccogliendo i timori dei cittadini carnici - aveva generato fortissima preoccupazione nella popolazione locale e tra gli amministratori carnici, non si pensi di utilizzare il territorio montano quale luogo periferico dove “scaricare” l'emergenza dei profughi”.

“L'episodio conferma comunque l'azione confusa della prefettura nella gestione di un problema che da luglio sta tornando a proiettare il Friuli Venezia Giulia nella Lampedusa del nord – aggiunge Bubisutti – da tempo abbiamo chiesto al Governo sia per via Parlamentare sia con i continui appelli del Governatore Fedriga, di intervenire in maniera decisa per fermare la rotta balcanica che sta riversando sulla regione un costante flusso di migranti, oltre mille in un mese, che inevitabilmente ha portato ad una nuova emergenza.