Vincenzo Amendola in Fvg, oggi tappa a Gorizia

Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha incontrato questa mattina nel palazzo municipale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Amendola, che detiene la delega per gli Affari europei nel Governo Draghi.

“È stato un incontro molto proficuo – ha riferito Ziberna – dal quale è emersa una volta di più la grande attenzione che Roma sta rivolgendo a Gorizia. La nostra città, agli occhi di chi la guarda da lontano, appare come un laboratorio europeo, quel modello che si è iniziato a costruire in passato e che oggi, prima attraverso il Gect e da pochi mesi con la conquista del titolo di Capitale europea della cultura 2025 insieme a Nova Gorica, si sta concretizzando".

"Se oggi Gorizia si è ritagliata un suo spazio tra le pagine della politica nazionale il ringraziamento va prima di tutto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che più volte ci ha ricordato nei suoi interventi pubblici, che mi ha ricevuto recentemente a Roma e che presto speriamo di ospitare a Gorizia”.

Al vertice hanno partecipato anche la senatrice Tatjana Rojc, il deputato Guido Germano Pettarin, il presidente del GECT Paolo Petiziol e il capo di gabinetto del Comune di Nova Gorica, Gorazd Bozic.

“Con il sottosegretario Amendola – ha concluso il sindaco – abbiamo condiviso la possibilità che il governo Draghi possa essere vicino alla realizzazione di importanti opere pubbliche che oggi coinvolgono non solo Gorizia ma anche il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Per fare questo ho proposto di inserire uno spazio dedicato alla Capitale della cultura al tavolo di governo italo-sloveno”.

“La presenza del sottosegretario Amendola a Gorizia conferma il ruolo crescente della città nello snodo tra l’Italia e la Slovenia, e nella prospettiva allargata dell’area Alpe Adria e danubiana. In questo quadro la cultura è un elemento determinante e il 2025, con Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura, un grande opportunità”, ha detto Rojc.

“L’incontro del sottosegretario con la minoranza slovena – ha affermato Rojc - è stata un’utile occasione per consolidare il rapporto del Governo con uno dei soggetti protagonisti del territorio goriziano. Abbiamo anche sottolineato la condizione particolare offerta dalla presidenza slovena del Consiglio dell'UE, da cogliere per rafforzare la collaborazione economica”.

“Ad Amendola è stato proposto che nella bilaterale Italia-Slovenia vi sia anche un rappresentante di GO2025 e un rappresentante della comunità slovena mentre – ha aggiunto la senatrice - per sostenere il ruolo di alta formazione internazionale del Goriziano è stata tratteggiata l’ipotesi di una sinergia tra gli atenei di Trieste, Udine e Nova Gorica”.

Domani il Sottosegretario Amendola sarà a Pordenone. Nell'occasione, il gruppo consiliare regionale del Pd, in collaborazione con il Pd di Pordenone, ha promosso un confronto con i rappresentanti delle categorie economiche e sindacati del territorio del Friuli Occidentale che si terrà alle 18 nell'auditorium della Regione Fvg di via Roma 2.

Nell'incontro, dal titolo “Bruxelles-Roma-Pordenone: la grande opportunità del Pnrr”, saranno affrontati temi come il ruolo delle Regioni e dei territori nelle scelte riguardanti il Pnrr, gli investimenti strategici e significativi per la transizione ecologica, la formazione del capitale umano e la sicurezza sul lavoro, le infrastrutture per il territorio e un’analisi sulle politiche comunitarie che vanno oltre il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Insieme al sottosegretario Amendola prenderanno parte all'incontro i consiglieri regionali Sergio Bolzonello, Chiara Da Giau e Nicola Conficoni, il segretario del Pd di Pordenone, Giorgio Zanin e il candidato sindaco di Pordenone Gianni Zanolin.