Violenza contro le donne, istituire il soccorso di libertà

"Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il gruppo di Forza Italia deposita la proposta di legge nazionale sull'Istituzione del Soccorso di libertà e altre disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere. Prosegue così il contributo fattivo del gruppo regionale verso un obiettivo condiviso con una molteplicità di attori: nessuna donna deve più sentirsi sola".



Lo annuncia in una nota la consigliera regionale forzista, Mara Piccin, evidenziando che la pdln "si concentra sull'aspetto del sostegno economico alle donne vittime di violenza che si concretizza anche attraverso l'offerta di lavoro. Sostegno che rappresenta un primo passo per accompagnare chi ha trovato il coraggio di chiudersi alle spalle una porta e vuole provare ad andare avanti senza che sulla decisione possa pesare il ricatto economico. Perché molto spesso, oltre che con le botte e con le umiliazioni, le donne devono fare i conti anche con la paura di trovarsi senza soldi e senza una fissa dimora".



"Il Soccorso di libertà - specifica Piccin - si configura quale misura volta al sostegno economico e all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza di genere a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, diretta a favorire, garantendo la loro indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle vittime da ogni forma di sopruso o ricatto al fine di accedere ai beni essenziali e di partecipare liberamente alla vita sociale".La consigliera di Forza Italia osserva che "negli ultimi anni molto si è fatto sul tema, ma ancora nella nostra società non è radicata una cultura dell'uguaglianza e del rispetto. Nel mondo subisce violenza una donna su tre,".. L'ambito di maggior pericolosità, se si parla di violenza fisica, resta quello familiare. Ma la violenza contro le donne è anche psicologica e fatta di parole, pressioni, umiliazioni, intimidazioni e colpevolizzazioni che avvengono ovunque, per strada come a casa o al lavoro e, per un fenomeno in continua espansione quanto insopportabile, sui social media"."Abbiamo le armi della cultura e dell'educazione, ma non possiamo trascurare la necessità di norme volte al sostegno delle donne, oltre che a punire abusi e violenze. Nessuna donna - conclude la forzista - può ancora dirsi al riparo: l'attenzione deve restare alta tutto l'anno, non soltanto il 25 novembre o l'8 marzo".