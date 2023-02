Violenza di genere, doppio appuntamento Cisl

San Valentino per parlare e riflettere sulla violenza di genere, su come riconoscerla e soprattutto su come difendersi: è il filo conduttore che lega i due eventi promossi dal Coordinamento Donne della Cisl Fvg, per martedì 14 febbraio, alla Casa dello studente di Pordenone (via Concordia, 7).

Gli eventi - che vedranno entrambi la partecipazione della giornalista e scrittrice toscana Ilaria Bonuccelli, autrice, tra l’altro, del libro Violenzissima – si articoleranno tra mattina e pomeriggio, passandosi il testimone in sala Appi.

Si parte alle 10.15 con l’incontro, realizzato in collaborazione con la Cisl Scuola Fvg, intitolato “A scuola di rispetto” e dedicato alle classi di alcune superiori: il liceo classico Leopardi e lo scientifico Majorana di Pordenone, l’artistico Galvani di Cordenons e l’ISIS Zanussi, sempre di Pordenone.

Con gli studenti, Bonuccelli e la Cisl Fvg apriranno un dialogo senza filtri e un confronto sul tema della violenza, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi e le ragazze a riconoscere i segnali, anche quelli più sotterranei, della violenza fisica, verbale e psicologica.

Una data – quella di San Valentino – non causale, dunque, per parlare con i più giovani di sentimenti positivi e di tutto ciò che è tossico e va allontanato dalla propria vita. Alle 15, invece, il confronto si sposterà verso una platea adulta, con l’incontro “Alle radici del male. I segnali della violenza che non sappiamo vedere”.

Dopo l’introduzione a cura della coordinatrice donne Cisl Fvg, Alessia Cisorio, sarà sempre Ilaria Bonuccelli, forte della sua esperienza giornalistica, ad addentrarsi e a proporre una riflessione sulla violenza contro le donne, partendo anche dalle interviste realizzate per il libro Violenzissima. Le scuse che assolvono i violenti, sulle dinamiche della violenza e sugli impatti di essa sulle famiglie e sulle vittime, oltre a porre l’accento sui sistemi di protezione esistenti. Chiuderà l’incontro, la segretaria Cisl Fvg, Claudia Sacilotto.