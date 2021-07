Violenza sulle donne, continua lo scontro politico

"Prendiamo atto che per il centrosinistra e il M5S la violenza sulle donne non merita una attenzione specifica. Votare contro una legge che allarga le tutele e adegua la legge regionale, ormai datata, alle normative nazionali nascondendosi dietro il paravento del contrasto a ogni forma di discriminazione è la riprova di quanto l’alleanza giallorossa sia interessata più alle battaglie ideologiche che ai risultati concreti. Un esempio di bassa politica che ci indigna ma non ci sorprende". Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino, commentando le polemiche sull’approvazione della proposta di legge regionale Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza.

"La proposta di legge fortemente voluta da Forza Italia grazie all’iniziativa di Mara Piccin e il sostegno del capogruppo Giuseppe Nicoli e del vicepresidente Franco Mattiussi non è che l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che il nostro movimento, a livello regionale e nazionale ha dedicato e dedica al tema, come dimostra l’introduzione del reato di revenge porn che proposi personalmente cinque anni fa: Forza Italia su questi temi non accetta lezioni né attacchi da chi non perde occasione di dimostrarsi distaccato dalla realtà, in nome di bandiere ideologiche”.

"La violenza sulle donne è un tema troppo importante e delicato per strumentalizzarlo, come fa l'onorevole Sandra Savino", replicano la consigliera regionale Ilaria Dal Zovo (M5S)e la portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Sabrina De Carlo.

"Savino legga le osservazioni - aggiunge la nota - contenute nella lettera delle associazioni che si occupano sul campo di violenza e discriminazione legata all'identità di genere e all'orientamento sessuale, che affermano chiaramente come la legge già in vigore, seppure datata, è migliore rispetto alla norma approvata ieri. Un testo a forte colorazione leghista - proseguono le esponenti pentastellate - e che Forza Italia ha avvallato con il voto, peraltro bocciando i nostri emendamenti su temi quali la sicurezza urbana delle donne, le campagne comunicative e la presenza del Garante del processo di approvazione del Piano triennale".

"Ricordiamo a Savino - conclude Dal Zovo, insieme a De Carlo - che l'attenzione al tema l'abbiamo dimostrata partecipando fattivamente al Comitato ristretto che aveva prodotto un testo condiviso all'unanimità. Non siamo noi, quindi, a dover spiegare il perché di un voltafaccia, questo sì ideologico, che ha stravolto, peggiorandola, una legge che avrebbe potuto dare risposte su una questione di grande rilievo".