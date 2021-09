Visita a Latisana del sottosegretario Vannia Gava

Incontro oggi a Latisana tra il sottosegretario del Ministero alla Transizione Ecologica Vannia Gava e il Consigliere regionale Maddalena Spagnolo.

Oggetto dell’esame dell’esponente governativo è stata, in particolare, la questione della manutenzione ordinaria del Tagliamento nel suo basso corso. Spagnolo rileva che “si tratta di una competenza che è rimasta allo Stato. A oggi la manutenzione sconta all’evidenza grandi lacune. Non sfugge infatti anche a una prima vista dei latisanesi il fatto che dall’argine di Latisana non si riesca neppure a scorgere l’acqua del fiume, per la prima volta nella storia, a causa dei grandi arbusti che vi crescono".

"Così come solo di recente sono stati puliti i piloni del ponte ferroviario dall’isola di sedimenti che ciclicamente si forma e che si ingrossa per mesi prima di essere pulita. E’ invece fondamentale anche per limitare il rischio irdogeologico che le sponde del Tagliamento vengano mantenute pulite”.

Spagnolo ricorda di avere presentato un Ordine del Giorno, approvato dal Consiglio regionale, per consentire la debita manutenzione del basso corso del fiume le competenze passino dallo Stato alla Regione, così come stabilito da una legge dello Stato che non ha ancora trovato attuazione.

Gava, conscia del problema della manutenzione dei corsi d’acqua in tutta la Regione e in tutta la Penisola, rileva che “nel D.L. Semplificazioni recentemente approvato la competenza ad attuare un tanto è stata attribuita ai Presidenti delle Regioni quali commissari governativi per l’attuazione dei contratti di fiume quali strumenti più adatti a raggiungere l’obiettivo di assicurare la debita manutenzione dei corsi d’acqua onde principalmente limitare il rischio idrogeologico”.

Spagnolo s'incarica pertanto di sollecitare e monitorare la rapida definizione delle competenze in tema di manutenzione ordinaria del fiume, certa che il Presidente effettuerà tutto quanto in proprio potere per assicurare la sicurezza di questo territorio.