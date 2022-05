Visita in Fvg per il ministro Giorgetti

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti farà tappa nella nostra regione. Assieme al governatore Massimiliano Fedriga, l'esponente della Lega sarà impegnato in una serie di appuntamenti istituzionali ed elettorali. Si parte domenica 22 alle 20 da Azzano Decimo, dove è previsto un incontro conviviale a Cà Muliner.

Lunedì 23, invece, Giorgetti sarà alle 15 a Gorizia per confrontarsi con le categorie economiche, prima della presentazione dei candidati. Alle 17, infine, appuntamento in piazza Repubblica a Monfalcone per un incontro con le categorie economiche e le parti sociali, prima dell'evento con i candidati a sostegno di Anna Maria Cisint.