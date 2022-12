Vittorio Emanuele Parsi ospite a Casarsa

Dopo le relazioni di Franco Cardini, Guglielmo Cevolin e Igor Jelen si avvia a conclusione il ciclo Geopolitica per le imprese voluto da Historia e dal Comune di Casarsa della Delizia. Giovedì 22 dicembre alle 20.30, nella sala consiliare di Palazzo Burovich, l'ospite sarà Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni internazionali e direttore del Centro di ricerca Aseri dell'Università Cattolica di Milano.

Dopo i saluti del Sindaco Claudio Colussi e di Gianluca Foresti, presidente Socint Fvg e direttore Master intelligence e ICT Uniud, Vittorio Emanuele Parsi dialogherà con Lodovico Sonego; coordina l’iniziativa Guglielmo Cevolin, docente dell'Università di Udine e Presidente di Historia.

L'incontro si potrà seguire anche attraverso la piattaforma Teams comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica, nome e cognome, residenza, e numero di cellulare al seguente indirizzo di posta elettronica: guglielmo.cevolin@uniud.it.

La riflessione partirà da 'Il posto della guerra e il costo della libertà', il nuovo libro di Vittorio Emanuele Parsi. Dopo le guerre jugoslave la guerra è ricomparsa nel Vecchio Continente con l’aggressione scellerata che Vladimir Putin ha scatenato contro l’Ucraina.

L'Europa torna a essere ciò che per secoli era sempre stata fino alla conclusione del secondo conflitto mondiale: ‘il posto della guerra’. Nel luogo che ha rappresentato un pilastro di quell’ordine liberale che ha trasformato il sistema internazionale stringendo attorno a sé una famiglia di democrazie affratellate e tessendo una fitta trama di istituzioni e trattati garanti della cooperazione e della pace, la pace, dunque, è stata infranta proprio dove le condizioni per mantenerla erano le migliori possibili.

Che speranza resta per evitare che la forza ricominci a essere la sola ‘regola del mondo’? La risposta a questa domanda passa per la consapevolezza che la possibilità di escludere la guerra come prospettiva deriva proprio dalla credibilità e dalla sopravvivenza di quell’ordine liberale che la guerra di Putin ha messo sotto attacco: l’invasione russa dell’Ucraina non è infatti solo una dichiarazione di ostilità mortale nei confronti di quel paese, ma è anche un’esplicita aggressione all’Occidente democratico e ai principi e alle regole su cui si fonda. Ripensare la guerra, e il suo posto nella cultura politica europea contemporanea, dopo l’Ucraina è il solo modo per non trovarsi di nuovo davanti a un disegno spezzato senza nessuna strategia per poterlo ricostruire su basi più solide e più universali.