Voto telematico per affrontare l'emergenza

"La possibilità prevista nel ddl sull'emergenza Coronavirus di riunire il Consiglio regionale e i suoi organi, così come la Giunta, in modalità telematica è una straordinaria opportunità per affrontare le grandi emergenze garantendo alla comunità la piena efficienza della Regione". Lo ha dichiarato oggi a Udine il presidente dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, a margine dell'odierna seduta straordinaria dell'Aula che dovrà approvare il ddl 84 incentrato sulle prime misure economiche urgenti per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19.