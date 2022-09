Wartsila, attesa per la norma anti-delocalizzazioni

Dopo la fumata nera di ieri al Mise, dove i vertici di Wärtsilä hanno confermato che non intendono sospendere la procedura di licenziamento dei 451 operai di Bagnoli della Rosandra, si guarda alla politica e alla giustizia per capire se potranno arrivare risposte utili alla difesa dello stabilimento.

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro Andrea Orlando hanno condiviso la determinazione a inasprire le norme anti-delocalizzazioni, introdotte con la legge di Bilancio 2021, nel primo decreto legislativo utile.

Nel frattempo le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil in una nota ribadiscono di essere "saldamente unite per mantenere attiva la produzione dei motori a Trieste. Le rivendicazioni sindacali sono state fatte proprie dalle istituzioni e dalla politica regionale e nazionale, a partire dai ministri Giorgetti e Orlando".

"L’attuale norma anti-delocalizzazioni ha dimostrato, per tutta la sua inadeguatezza, la necessità di un intervento normativo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, per preservare le attività produttive ed economiche dei territori. Va sostenuto l’impegno dei ministri perché questo si realizzi nel minor tempo possibile (entro il 12 settembre)".

Cgil, Cisl e Uil - si legge ancora - sostengono la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori, assicurando che saranno messi in campo tutti gli strumenti necessari per fermare Wärtsilä. "Attendiamo fiduciosi i verdetti del tribunale sulle azioni legali - l’esposto depositato da Fiom, Fim e Uilm per condotta antisindacale e il ricorso della Regione - per creare le condizioni per una discussione tesa a salvaguardare le produzioni locali e la navalmeccanica".

"La priorità del territorio è il mantenimento del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra, con o senza Wärtsilä. Trieste è una città strategica per la filiera della navalmeccanica nazionale. Cgil, Cisl e Uil sono a fianco delle categorie dei metalmeccanici e dei lavoratori Wärtsilä nel ribadire la ferma contrarietà alla procedura di licenziamento, senza il quale nessuna discussione sui futuri investimenti ha senso di esistere".