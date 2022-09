Wartsila, depositato un emendamento contro le delocalizzazioni

“Come abbiamo annunciato, è stato depositato l’emendamento del Pd per rendere più difficili le delocalizzazioni, nella forma più restrittiva che era stata già presentata dal ministro Orlando. Anche a fronte di recenti ingiustificabili decisioni come quella assunta da Wartsila di chiudere lo stabilimento di Trieste, confidiamo che le forze politiche convergano a difesa delle nostre capacità produttive e dell’occupazione. L’emendamento, a prima firma del senatore Misiani, ripristina una serie di condizionalità e sanzioni che mirano non solo alla salvaguardia dei livelli occupazionali ma anche riapre prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività”. Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che, d’intesa con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, è stato depositato un emendamento al Dl Aiuti bis dal senatore Antonio Misiani in materia di delocalizzazioni.

Nel frattempo, si attende anche l'esito del ricorso presentato dalla Regione il 3 settembre. L'Amministrazione contesta la carenza di alcuni elementi della procedura avviata da Wartsila per giungere alla chiusura della produzione e ai conseguenti licenziamenti. Il ricorso è anche finalizzato a porre in dubbio la costituzionalità della norma in materia di procedure di delocalizzazione.

E' in sintesi quanto sottolineato oggi dall'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, rispetto al provvedimento per contrastare le intenzioni della società riguardo allo stabilimento di San Dorligo della Valle.

"Contrastiamo con forza la procedura avviata, ma soprattutto il comportamento di Wartsila che potrebbe costituire un grave precedente per tutti i processi di delocalizzazione che dovessero essere messi in atto da qui in avanti in Italia", spiega Rosolen. "Dal primo giorno in cui c'è stato l'annuncio dello stop agli impianti di Bagnoli della Rosandra, la Regione ha chiesto alla multinazionale il ritiro della procedura rispetto alla delocalizzazione produttiva e al licenziamento di 451 persone".

"Una richiesta avanzata - come ribadisce l'assessore alla vigilia dell'incontro al ministero dello Sviluppo economico, previsto per mercoledì - a difesa del territorio e a difesa della capacità competitiva italiana. Oltre che a tutela del valore del lavoro a livello europeo. Il ricorso rappresenta una novità assoluta a livello nazionale nell'ambito delle procedure di delocalizzazione delle grandi imprese e contesta da un punto di vista procedurale la scelta di Wartsila, dal punto di vista normativo la costituzionalità della stessa procedura".

Per la prima volta in sede giurisdizionale la Regione avvia direttamente un'azione volta a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Sempre facendo riferimento al ricorso depositato dalla Regione, l'assessore al Lavoro ha evidenziato come l'iter procedurale avviato da Wartsila abbia violato il diritto all'informazione della Regione. La procedura così come è attualmente in essere - denuncia Rosolen - impedisce di fatto di praticare tutte le prerogative a difesa dei livelli occupazionali e produttivi del territorio regionale in cui l'impresa è insediata.