Wartsila, intesa siglata nella notte

Chiedevano tempo e alla fine tempo hanno ottenuto. La vertenza Wartsila si avvia verso una soluzione, dopo una trattativa iniziata a luglio, quando l’azienda ha comunicato l’intenzione di dismettere la produzione dei motori a 4 tempi con 450 esuberi che raddoppiano con l’indotto, e che ieri potrebbe essere arrivata a una soluzione che sicuramente non rende felice tutti ma almeno accontenta le parti.

Il gruppo finlandese ha confermato che, fino al 30 settembre 2023, non sono previsti licenziamenti, a quel punto verrebbe effettivamente aperta la procedura che, con la modifica della norma, prevede una durata di sei mesi a cui poi si aggiungono almeno 12 mesi di cassa integrazione.

Un totale di due anni e tre mesi che dovrebbero essere un lasso di tempo sufficiente a trovare una realtà industriale disposta a investire sullo stabilimento. Wartsila in ogni caso ha annunciato la volontà di ridurre di 50 unità gli esuberi a fine procedura e sta lavorando con un proprio advisor, oltre al lavoro del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Regione.

Wartsila investirà comunque in ricerca a sviluppo a Trieste. Giovedì l’accordo siglato nella notte sarà presentato ai lavoratori durante l’assemblea e, in caso di voto positivo, firmato anche dalle parti sindacali. Sarà l’ultimo step che chiuderà il picchetto e sbloccherà la fabbrica che da luglio, di fatto, ha visto uscire solo 12 motori, dopo una trattativa estenuante e una sentenza del tribunale del lavoro che ha azzerato la procedura e richiesto un cambio del management italiano, passato dalla presidenza di Andrea Bochicchio a quella di Michele Cafagna.

"Le attività nello stabilimento di Bagnoli proseguiranno fino al 30 settembre 2023 ed entro questa data l'azienda s'impegna a non riattivare alcuna procedura di licenziamento collettivo. Contestualmente, viene avviato un percorso di reindustrializzazione del sito, con l'obiettivo di tutelare i posti di lavori dei dipendenti e dell'indotto. Un risultato per il quale ringraziamo il Ministero che ha convocato su richiesta della Regione il tavolo di crisi, e in particolare il sottosegretario Bergamotto per la disponibilità e l'attenzione dimostrata su questo tema, e le parti sociali per il lavoro svolto nel corso di questa complessa trattiva", commenta l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen.

"Per la Regione era fondamentale che l'accordo tracciasse un quadro di garanzia a difesa sia dei dipendenti sia di uno stabilimento strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e del Paese, in modo da avviare un percorso condiviso che porti alla reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra. L'intesa raggiunta sancisce, inoltre, che l'azienda dovrà presentare il proprio piano industriale triennale, nel quale dovranno essere contenute le prospettive di sviluppo per le attività non interessate dalla cessazione e i relativi investimenti".

L'accordo prevede, infatti, come obiettivo comune di tutti i sottoscrittori la garanzia della vocazione industriale dello stabilimento di Bagnoli, che deve continuare a essere adibito a produzioni a elevato valore aggiunto, adeguate a valorizzare l'elevato livello professionale delle maestranze e a produrre ricadute positive sul territorio di riferimento, anche mediante l'inserimento della produzione svolta nel sito in filiere strategiche a livello nazionale e tenuto anche conto della possibilità di realizzare sinergie con imprese operanti sul territorio regionale in settori produttivi ad alta tecnologia e competitive a livello globale.

L'assessore ha quindi rimarcato che "la firma dell'accordo consente alla Regione e al Governo, per quanto di loro competenza, di valutare con le parti sociali e Wartsila Italia il possibile accesso agli ammortizzatori sociali conservativi per assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva negli impianti di Bagnoli, mentre organizzazioni sindacali e Confindustria si attiveranno per assicurare gli ammortizzatori sociali ai lavoratori dell'indotto. Questo accordo è il punto di partenza del processo di reindustrializzazione certamente più praticabile con stabilimenti in ordinarietà produttiva".

Il documento conferma, inoltre, l'intenzione di Wartsila di mantenere in Italia le attività legate a ricerca e sviluppo e service del sito di Trieste.

“L’accordo raggiunto la scorsa notte al Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenta un primo passo all’interno di un percorso che deve avere come obiettivo la reindustrializzazione del sito di Trieste di Wartsila, con la piena tutela occupazionale e una solida prospettiva industriale. È importante aver ottenuto l’impegno da parte del Governo e della Regione come garanti nell’accompagnare e verificare i vari passaggi di questo percorso, a partire dalle ipotesi industriali che verranno esplicitate nei prossimi mesi. La ripresa produttiva fino a settembre 2023 deve essere funzionale a dare continuità salariale ai lavoratori, in attesa dello sviluppo e attuazione del progetto industriale del nuovo investitore che subentrerà”, dichiarano Michele Paliani, Coordinatore nazionale Uilm del settore cantieristica, e Antonio Rodà, Segretario Uilm Trieste Gorizia.

“Ora tocca al Governo rendersi parte attiva affinché il tempo guadagnato sia investito nella costruzione delle opportunità di reindustrializzazione del sito triestino con soggetti pubblici e privati. Occorre disponibilità e prontezza anche nel cogliere interesse e soprattutto sinergie tra multinazionali pubbliche e grandi player europei: occorre valorizzare le caratteristiche dello stabilimento e le specializzazioni del territorio. Il risultato ottenuto dai lavoratori e dai sindacati è importante, va riconosciuto e noi continueremo a sostenere la loro lotta”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, commentando l’accordo tra Wartsila e sindacati chiuso nella notte a Roma.