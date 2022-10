Wartsila, parlamentari al fianco dei lavoratori e dei sindacati

Nessun passo indietro. I rappresentanti dei lavoratori dello stabilimento Wartsila di Trieste hanno incontrato oggi i parlamentari del Friuli Venezia Giulia per ribadire la necessità di tenere alta l’attenzione sul sito produttivo di San Dorligo.

Presenti tutti i partiti eletti, da Fratelli d’Italia alla Lega, passando per Azione - Italia Viva e Partito democratico. Tutti hanno confermato la solidarietà e il massimo impegno per tutelare i posti di lavoro.

I sindacati - erano presenti i vertici nazionali di Fiom Cgil, Fim Cisl e i vertici regionali di Uilm, oltre alle Rsu - hanno ribadito la necessità di garantire i posti di lavoro e la produzione, in particolare, dei motori marini, vera eccellenza da sempre dello stabilimento.

L’onorevole Debora Serracchiani (Pd), attiva nella scorsa legislatura con il Ministro del lavoro Andrea Orlando, riferendo quanto emerso dal recente incontro con il nuovo Ad di Wartsila Italia, Michele Cafagna, la parlamentare ha detto che "l'intenzione dell'azienda non è cambiata rispetto alla scelta di ristrutturazione aziendale. Hanno, però, compreso che l'iniziale posizione di rottura non era utile neanche all'azienda".

"Per mantenere la produzione di questa azienda strategica si devono trovare partner anche italiani e quindi - ha spiegato Serracchiani - al tavolo del Mise va coinvolto subito il Mef con le sue partecipate". La deputata dem ha anche informato che "allo stabilimento di Bagnoli ci sono già state visite di altre aziende ma non c'è nessuna intenzione di proseguire la produzione di motori. Invece - ha puntualizzato - si deve insistere nel settore, coinvolgendo lo stabilimento nel piano di transizione ecologica. Questa produzione è fondamentale non solo per Trieste e per il Paese ma anche per l'Europa".

I sindacati hanno anche chiesto e ottenuto l’impegno a rendere legge la norma anti-delocalizzazione promossa in urgenza lo scorso mese e che il 22 novembre scadrà.

Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia ha, invece, sottolineato come anche il Governo finlandese dovrà rispondere a livello sociale di questa situazione.

Attualmente, con lo stop del Tribunale del lavoro, la procedura di licenziamento per 450 lavoratori - che con l’indotto salirebbero a 900 - è stata sospesa, ma Wartsila ha confermato in altre sedi la volontà di andare avanti.