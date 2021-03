Webinar per le imprese su Agricoltura, Conoscenza e Sviluppo

Consentire alle imprese agricole del Friuli Venezia Giulia l'accesso ad alcune applicazioni modellistiche e di simulazione allo scopo di integrare e arricchire la diffusione della conoscenza e della sperimentazione in agricoltura, secondo modalità innovative e sfruttando le opportunità offerte dal digitale. È questo l'obiettivo di AgriCS (Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo), il progetto dimostrativo realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) e finanziato dalla sottomisura 1.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia. Il focus è, in particolare, su temi come i cambiamenti climatici, l'energia, la tutela dell'ambiente e i destinatari sono i potenziali beneficiari delle misure del Psr: dipendenti, titolari, legali rappresentanti e soci di imprese operanti nel settore agricolo o forestale ed agroalimentare, ma anche proprietari e gestori pubblici e privati di terreni agricoli e forestali.

"Questa iniziativa risponde a un'esigenza fortemente sostenuta dalla Regione - ha commentato l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna, Stefano Zannier - che è quella di dotare le imprese agricole del Friuli Venezia Giulia di strumenti innovativi e di inedite modalità, nel segno delle nuove tecnologie, utili a diffondere l'attività di sperimentazione e a condividere le conoscenze e le buone pratiche in agricoltura".

Il calendario degli eventi informativi inizierà il 19 aprile e terminerà il 22 giugno. I percorsi saranno presentati il 18 marzo in un primo incontro virtuale di orientamento in programma alle 16.30 e l'iscrizione agli incontri di approfondimento online sarà aperta dal 18 marzo al 6 aprile 2021. Gli eventi informativi saranno condotti dagli esperti di Ersa coinvolti nello sviluppo dei modelli, ma anche da quelli di Osmer Arpa Friuli Venezia Giulia. Chi parteciperà a uno dei percorsi informativi previsti dal programma divulgativo avrà accesso alle applicazioni modellistiche disponibili sull'area riservata della piattaforma Ict di AgriCS.

Il progetto è incentrato su attività d'informazione e divulgazione finalizzate alla raccolta e alla disseminazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione, al trasferimento delle innovazioni in agricoltura alle imprese nell'ottica di un aumento della competitività e della sostenibilità.

Gli interessati in possesso dei requisiti di destinatari finali della sottomisura 1.2 del Psr 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia potranno scegliere uno dei quattro percorsi informativi: il percorso completo; seminativi e/o zootecnica; viticoltura e melicoltura. Ogni webinar sarà ripetuto in quattro diverse date; gli interessati potranno così scegliere quella per loro più conveniente per seguire ciascun webinar all'interno del percorso scelto.

Per ricevere il link di partecipazione all'incontro del 18 marzo alle 16.30 è sufficiente visitare il portale regionale Area Psr o il portale Ersa.

Per informazioni e contatti, scrivere all'email infoagrics@ersa.fvg.it.