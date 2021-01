Weekend in arancione, poi il Fvg sarà in giallo

L'indice Rt a 0,91 'grazia', per il momento, il Friuli Venezia Giulia che, da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio potrà concedersi cinque giorni di zona gialla. Sarà, quindi, consentito spostarsi senza autocertificazione all'interno dei confini regionali (gli spostamenti tra regioni restano vietati, salvo motivi di necessità e lavoro) e si potrà tornare a frequentare bar e ristoranti fino alle 18. Aperti regolarmente anche negozi e centri commerciali che in questi giorni hanno lanciato i saldi invernali.

Resteranno chiuse, invece, le scuole superiori, in base a quanto disposto dall'ordinanza del governatore Massimiliano Fedriga che, fino al 31 gennaio, ha disposto la prosecuzione dell'attività con la didattica integrata.

Prima, però, ci saranno ancora due giornate in arancione, oggi e domani, in base a quanto disposto dal decreto-ponte, in vigore fino al 15 gennaio, quando scadrà il Dpcm del 4 dicembre. Quindi, anche in questo weekend ci si potrà muovere solo all'interno del proprio comune (o nel raggio di 30 chilometri nel caso si viva in un'Amministrazione con meno di 5mila abitanti) e locali e centri commerciali torneranno ad abbassare le serrande.

Difficile, invece, ipotizzare cosa accadrà a partire dal 15 gennaio. Il report dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, dopo diverse settimane, ha retrocesso il Fvg da rischio moderato ad alto. A preoccupare, un po' in tutta Italia, è il peggioramento generale della situazione epidemiologica. Difficile, quindi, ipotizzare che il nuovo decreto nazionale possa introdurre misure restrittive più 'leggere'.

In base al report, l’incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di flessione, aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio.

L’indice di trasmissione nazionale è in aumento per la quarta settimana consecutiva e, per la prima volta dopo sei settimane, sopra uno. Tre regioni hanno un Rt puntuale significativamente maggiore di 1 (Calabria, Emilia Romagna e Lombardia), altre sei lo superano nel valore medio (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta), altre quattro hanno un valore uguale (Puglia) o che lo sfiora (Lazio, Piemonte e Veneto). Nel caso del vicino Veneto si rileva un tasso d'incidenza particolarmente elevato, rispetto al contesto nazionale.

Per questo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza, in vigore a partire dalla mezzanotte di domenica 10 gennaio, che colloca in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, mentre restano in area gialla, oltre al Fvg, Abruzzo, Campania, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta.

Complessivamente, 12 Regioni sono a rischio alto questa settimana, compreso il Fvg (nessuna lo era nella settimana precedente), otto a rischio moderato (di cui due a rischio di progressione ad alto nelle prossime settimane) e solo una Regione (Toscana) a rischio basso.

Sono 13 i territori che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica e i pazienti in terapia intensiva a livello nazionale tornano a essere sopra la soglia critica del 30%, passando da 2.565 al 28 dicembre a 2.579 al 4 gennaio; il numero di persone ricoverate in aree mediche è invece lievemente diminuito passando da 23.932 a 23.317.

Si osserva di nuovo un aumento nel numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note (40.487 vs 31.825 la settimana precedente) nonostante la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti aumenti lievemente (26,8% vs 26,0% la settimana precedente). Si osserva, anche, un lieve aumento nella percentuale di

casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (32,8 % vs 32,4% la settimana precedente). Infine, il 28,8% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nell’11,6% non è stata riportata la ragione dell’accertamento diagnostico.

"L’epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere a un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite e implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti. Questo avverrebbe in un contesto di elevata incidenza con una pressione ancora elevata e in crescita in molte Regioni sul sistema sanitario.