Zaia e Fedriga sono i due presidenti più amati

Massimiliano Fedriga scavalca il collega dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e si piazza al secondo posto nella classifica dei presidenti di Regione più amati da cittadini. Con il 68% dei consensi tallona il governatore del Veneto, Luca Zaia, che si conferma in testa alla classifica con il 70% dell’approvazione, mentre Bonaccini completa il podio con il 65%.

La coppia di governatori leghisti torna in vetta per popolarità, come avvenuto a luglio 2020.

E’ quanto emerge dal Governance Poll 2022 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul consenso ai governatori e ai sindaci d’Italia. Fedriga è secondo anche per quanto riguarda la percentuale di aumento del consenso tra i cittadini: è cresciuto del 10,9% rispetto al giorno delle elezioni. Sul gradino più alto del podio c’è Bonaccini (+13,6%), mentre al terzo posto si piazza il presidente della Sicilia Nino Musumeci (+10,2%).

Il sindaco più amato d’Italia è quello di Venezia Luigi Brugnaro (65%), seguito da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%) e Antonio De Caro (Bari, 62%).

Il Governance Poll 2022 ha preso in considerazione 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta.

I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica. Le interviste sono state effettuate da marzo a giugno 2022, su un campione di mille elettori in ogni Regione e 600 in ogni comune, disaggregati per sesso, età e area di residenza.