Zaia resta il governatore più amato, Fedriga scende al terzo posto

Il Presidente di Regione più amato d'Italia? Rimane Luca Zaia. Il governatore del Veneto - secondo la rilevazione annuale ‘Governance poll’ realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore - conferma un altissimo indice di gradimento, con il 74% dei cittadini che promuovono il suo operato.

Al secondo posto, il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (Pd), con una crescita dell’8,6%, raggiunge quota 60% e scalza il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, terzo con il 59% dei consensi, a pari merito con il campano Vincenzo De Luca (Campania, Pd). Completano la ‘top five’, il ligure Giovanni Toti (centrodestra) al 56% e Alberto Cirio (Piemonte, centrodestra) al 52,5%.

Tra i sindaci, Antonio Decaro (Pd), primo cittadino di Bari, difende il primato con il 65% di preferenze, seguito al secondo posto da Luigi Brugnaro (Venezia, centrodestra) al 62%, con un balzo di +7,9%, seguito in terza piazza da Giorgio Gori (Bergamo, centrosinistra) ex aequo con Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, centrodestra) entrambi al 61% ma con il sindaco di Bergamo in crescita del 5,7%.

Nella classifica dedicata ai 105 amministratori locali più apprezzati d’Italia, tra i sindaci più graditi troviamo il primo cittadino di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che occupa come lo scorso anno l’ottavo gradino nazionale. Ottima posizione anche per Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, 17esimo, perdendo, però, cinque posti rispetto alla rilevazione 2020.

In 66esima posizione, invece, troviamo il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che, invece, scala 11 gradini. In fondo alla classifica, infine, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che dal 73esimo posto del 2020 scivola al 90° gradino della graduatoria nazionale.

Il sondaggio coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che, oggi, non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa.