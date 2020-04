Zanin celebra la Fieste de Patrie

Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ricorda l'anniversario della Patria del Friuli sottolineando con rammarico "l'impossibilità di mettere in campo le iniziative e le attività che la legge regionale 6 del 2015, di riconoscimento ufficiale della 'Festa della Patria del Friuli', ha previsto in capo all'Assemblea legislativa e che necessariamente sono state annullate".

Il 3 aprile 1077 il Patriarcato di Aquileia è riconosciuto Stato autonomo, federato all'impero, e diventa un principato politico-ecclesiastico che per oltre tre secoli ha unito i friulani sviluppando omogeneità linguistica e culturale. La lingua friulana si affermò sia per gli usi giuridico-amministrativi sia per quelli letterari, ma al contempo si rispettavano, in modo paritario, anche le lingue e le culture delle comunità slovene e germanofone. Venne allora istituito il Parlamento della Patria del Friuli, uno dei più antichi d'Europa.

"Ricordare ancora oggi la fondazione dello Stato patriarchino - afferma Zanin - serve a noi tutti per riconoscere il valore formativo del plurilinguismo, in un territorio come quello del Friuli Venezia Giulia da sempre crocevia di popoli dialoganti, di lingue e culture. Valori che dobbiamo condividere, come comunità e come Consiglio regionale, facendo della nostra Regione un esempio concreto di come vogliamo la nuova Europa: unita, attenta alle esigenze degli Stati membri, ma rispettosa delle loro peculiarità e diversità".