Zanin commemora Gastone Andrian

È mancato all'età di 95 anni Gastone Andrian, consigliere regionale del Partito comunista italiano della V legislatura nonché sindaco di Aquileia dal 1956 al 1975, cittadina che gli ha dato i natali. Al figlio e ai nipoti, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha porto le condoglianze dell'intera Assemblea ricordandolo con alcune parole.

Già da bambino, come ha ricordato Zanin, Andrian aveva manifestato grande interesse per la politica, che poteva seguire solo con le necessarie attenzioni a causa delle censure del regime. Nel '43 rubò la bicicletta al padre per andare con altri giovani della Bassa sul Carso sloveno, unendosi agli operai e artigiani partiti dai cantieri di Monfalcone e partecipando alla liberazione di Gorizia.

Ha guidato la Cooperativa agricola di Aquileia ed è stato vicepresidente di Legacoop Fvg dal '75 all'83, quando è diventato consigliere regionale sino all'88, ricoprendo la carica di vicepresidente della Commissione Agricoltura e Attività produttive, un settore al quale si è dedicato per il superamento della mezzadria, migliorare le condizioni di vita dei braccianti, avviare il collocamento dei disoccupati.

Negli anni Settanta, ha partecipato all'avvio del processo di aggregazione dei Comuni della Bassa friulana per la gestione di alcuni servizi primari che si andavano organizzando su area vasta. Sciolto il Pci, ha aderito al Partito di rifondazione comunista, per poi diventare segretario provinciale dei Comunisti italiani.

Anche dopo i 90 anni, ha manifestato la voglia di conoscere e dibattere, tanto da dedicare parte del suo tempo agli incontri con i giovani, consegnando alle scuole le sue interviste sulla lotta di liberazione e sui duri anni del dopoguerra. Nei due libri di memorie che Andrian ha scritto, c'è la storia esemplare di un uomo del popolo, autodidatta, che ha dedicato la sua vita per democrazia, libertà e giustizia.