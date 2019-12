Zanin fughi ogni dubbio sul suo ruolo istituzionale

"Quanto venuto alla luce in merito alla situazione professionale del presidente Zanin getta un’ombra sul ruolo istituzionale che ricopre. Prima di soffermarmi su eventuali implicazioni politiche mi auguro che Zanin fughi ogni dubbio sul suo comportamento o rifletta immediatamente sulla sua posizione, sul ruolo che ricopre e sull’esempio da dare ai cittadini". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando il parere di uno studio legale, richiesto dalla società Ambiente Servizi Spa controllante al 99% la società Mtf srl, in base al quale sarebbe illegittima per il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin la nomina a direttore generale della stessa Mtf srl.

Per l'esponente dem "gli interrogativi si moltiplicano e le ultime inopportune nomine li hanno solo amplificati. A chi di dovere le verifiche normative ma a fronte di valutazioni di legittimità si apre comunque già una grande questione, sull’opportunità etica e politica di sommare cariche ed emolumenti mentre si è stipendiati dai cittadini per svolgere al meglio il proprio ruolo di consigliere regionale. In questo caso ancor di più perché - aggiunge Shaurli - parliamo del presidente del Consiglio regionale, una figura che, come ricordava il compianto Ettore Romoli, dovrebbe essere di garanzia e di esempio”.