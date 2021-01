Zanin invoca la riapertura di cinema e teatri

"La rassegnazione che sembra emergere anche dal mondo della cultura è un campanello d'allarme che deve farci riflettere e agire rispetto a un rischio da sommare a quello di un lavoro che, di fatto, per cinema e teatri al momento non c'è più: mi riferisco all'alienazione che l'assenza di spettacoli in presenza rischia di scatenare tra un popolo sempre più relegato in casa davanti a tv, pc, tablet e smartphone". È quanto sostiene il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, auspicando "una riapertura controllata e verificata di cinema e teatri per dare respiro immediato e programmazione futura a un settore che, dopo la sanità e assieme a istruzione e formazione, è vitale per la sopravvivenza evoluta dell'essere umano".

"I ristori sono certamente utili - prosegue Zanin - ma non sono la panacea di mali che potrebbero scatenare ripercussioni a lungo termine sulla condizione psicofisica di giovani e meno giovani, colpiti in maniera diversa ma ugualmente grave da scelte troppo spesso incomprensibili e contraddittorie quanto, purtroppo, sostanzialmente inefficaci visto l'inalterato perdurare del contagio".

"Volenti o nolenti, le decisioni operate a livello centrale contribuiscono a scatenare paure e incertezze, irrigidendo di fatto il processo cognitivo che è alla base delle nostre vite. Serve - conclude il presidente del Cr Fvg - un cambio di passo a tutti i livelli, da quello legislativo a quello esecutivo, spostando lo sguardo sul post-domani e non solo sull'oggi o, peggio, sul ieri".

"Abbiamo tutti a cuore la situazione dei lavoratori dello spettacolo e le parole del presidente del Consiglio regionale Zanin sono in linea teorica condivisibili. Non possiamo, però, non notare l'incongruenza tra la decisione annunciata ieri dalla Giunta Fedriga sulle scuole superiori e la volontà del presidente dell'Assemblea legislativa di riaprire i luoghi della cultura e dello spettacolo" replica Mauro Capozzella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Siamo tutti d'accordo che la cultura andrebbe fruita in altro modo e lo faremo nuovamente dal vivo non appena sarà possibile, ma utilizzare le tecnologie a disposizione per portare comunque avanti progetti teatrali, concerti, spettacoli ripensati ma non meno di valore - continua Capozzella -, non significa necessariamente alienazione. Può invece essere un veicolo di innovazione, creatività, sforzo collettivo da parte sia di chi produce che di chi fruisce per continuare a lavorare e appassionarsi".

"Gli sforzi fatti in questi mesi da tutti gli attori coinvolti nel settore, pubblico compreso, sono encomiabili e mi rifiuto di criticare in alcun modo quanto fatto. Certamente tutto è migliorabile e perfettibile - conclude il pentastellato - e siamo consci che i ristori non bastano, anche se al momento sono certamente utili. Il disegno di legge a sostegno della ripartenza del settore approderà in Aula a breve, sia quella l'occasione per migliorare la situazione e trovare soluzioni".