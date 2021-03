Il presidente della Camera si impegna a fare pressione sul Governo affinché vengano rispettati i patti sui vaccinatori che prevedevano l'invio in Friuli Venezia Giulia di trecento professionisti in grado di accelerare la campagna anti-Covid. È questo il risultato dell'appello lanciato oggi da Piero Mauro Zanin al numero uno di Montecitorio, Roberto Fico, durante l'incontro on line con il vertice della Conferenza delle assemblee legislative italiane.



Il presidente del Consiglio regionale del Fvg, che partecipava alla videoriunione in qualità di vicecoordinatore della Conferenza nazionale, ha chiesto a Fico il sostegno della Camera "anche nella fase dell'emergenza", ricordando che "il Governo si era impegnato a mandare in regione 300 vaccinatori professionisti, ma oggi ce ne sono solo 50. Noi abbiamo organizzato le strutture e stanno arrivando anche i vaccini - ha ricordato ancora Zanin - ma c'è la necessità di accelerare i ritmi. Presidente, le chiedo un impegno autorevole per far sì che le promesse vengano mantenute e ci consentano di vaccinare il prima possibile la nostra gente, limitando il numero di ricoveri e decessi".



Pronta e positiva la replica del presidente della Camera."Rispetto alla questione dei vaccinatori sollevata dal Fvg, so che anche altre regioni hanno problemi simili e anche su questo il Parlamento può esercitare un controllo o fare pressione, se le cose non sono andate come dovevano andare: vi do quindi la massima disponibilità. Possiamo - ha aggiunto Fico - muovere le commissioni competenti in modo da avere in breve tempo una risposta". Il numero uno della Camera ha proposto anche la modalità concreta di una lettera formale che gli segnali la problematica del Friuli Venezia Giulia.Assieme al presidente della Conferenza, il veneto, Zanin ha proposto a Fico anche una collaborazione istituzionale in vista della Conferenza sul futuro dell'Europa."A maggio si apre un anno importante - ha detto durante la videoconferenza il presidente dell'Aula, collegato da Trieste - che servirà a definire la nuova Europa dei popoli e delle comunità, in grado di dare una risposta alla crisi dell'Unione delle banche e della finanza. Come Conferenza stiamo lavorando a un documento di prospettiva su questo tema". Sempre a proposito di Europa, Ciambetti ha criticato l'acquisto centralizzato dei vaccini da parte dell'Ue, "un accordo troppo debole nei confronti delle case farmaceutiche", posizione condivisa dal presidente della Camera.Con Fico è stato affrontato anche il tema del coinvolgimento dei territori nel Recovery Fund e nel Piano nazionale di resilienza in corso di elaborazione. "Considero fondamentale - ha detto il numero uno di Montecitorio, ribadendo la sua disponibilità alla collaborazione tra istituzioni - rivalutare le assemblee legislative che sono il centro della vita democratica del nostro Paese".