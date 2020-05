Zanin, piena operatività del Consiglio regionale nella Fase uno

"Complimenti all'intera Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, dagli esponenti politici ai dipendenti, per l'ottimo lavoro svolto, quasi tutto in modalità telematica, nel corso di Fase 1 dell'emergenza sanitaria da Covid-19. È facile ricercare polemiche inutili e pretestuose quando si parla di amministratori pubblici, è invece molto più corretto riconoscere il valore del lavoro quando viene svolto qualitativamente e quantitativamente in maniera eccellente".



È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, alla vigilia del ritorno in Aula, a Trieste, 70 giorni dopo la sospensione dei lavori dettata dalla positività al Coronavirus del consigliere Igor Gabrovec.



A questo proposito, Zanin snocciola numeri che testimoniano da soli "un'operatività in modalità telematica che la struttura del Consiglio, in collaborazione con Insiel, è riuscita ad allestire in breve tempo, consentendo in questo modo il prosieguo di un'attività fondamentale per cittadini e imprese del Fvg".



"Al di là delle tre giornate d'Aula organizzate all'auditorium Comelli di Udine (11 marzo, 5-6 maggio) - evidenzia il presidente - attraverso la piattaforma Cisco Webex è stato possibile riunire 16 volte le Commissioni, 5 la Capigruppo, 2 l'Ufficio di presidenza e 1 volta l'Aula, per un complessivo di oltre 70 ore on line"."Se nell'arco di questa settimana - spiega ancora Zanin - esamineremo 3 disegni di legge importanti per affrontare la Fase 2, nel corso dei precedenti due mesi e in piena pandemia il Consiglio Fvg ha garantito l'emergenzialità approvando altri 3 ddl urgenti, ponendo inoltre le basi per trasformare in legge quelli che affronteremo tra domani e giovedì"."Atti doverosi da parte di tutti noi - precisa il presidente dell'Assemblea legislativa- ma anche la testimonianza di serietà, concretezza e attenzione nei confronti delle esigenze di un territorio che ha la necessità di ripartire quanto prima possibile"."Ai dipendenti del Consiglio, la maggior parte dei quali ha lavorato in smart working con encomiabile abnegazione, disponibilità e risultati altrettanto eccellenti - conclude Zanin - va il ringraziamento mio personale e di tutti gli eletti ma, auspico, anche quello dell'intera comunità regionale".