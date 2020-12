Zilli presenta il maxiemendamento alla Stabilità

Una conferenza dei capigruppo allargata, convocata nel primo pomeriggio in Aula consiliare dal presidente dell'Assemblea Fvg, Piero Mauro Zanin, ha consentito ai consiglieri regionali di ascoltare dalla voce dell'assessore Fvg alle Finanze, Barbara Zilli, in collegamento video dalla Sala azzurra del Consiglio regionale, i contenuti del corposo emendamento 2 ante alla manovra finanziaria, presentato questa mattina dalla Giunta regionale. La riunione era stata richiesta in mattinata dai consiglieri di Opposizione.

"Aprendo nuovi cantieri - ha detto l'assessore - puntiamo a far girare l'economia e a far crescere gli scambi, in questo momento di crisi". Zilli ha poi esposto nel dettaglio il piano di investimenti da 354 milioni, soffermandosi in modo particolare sui 92 milioni destinati alle esigenze dei diversi territori. I 26 milioni di investimento sul Porto Vecchio di Trieste, già oggetto di dibattito in Consiglio nei giorni scorsi, "sono destinati - ha spiegato Zilli - anche alle opere di urbanizzazione necessarie al rilancio dell'area".

Anche la provincia di Pordenone beneficerà di un investimento di 26 milioni per il nuovo ponte sul Meduna, opera lungamente attesa e considerata strategica dalla Giunta. A Udine è previsto invece il finanziamento, per 25 milioni, del grande progetto di riqualificazione del quartiere di Sant'Osvaldo, per la rivitalizzazione dell'area sud della città. "Tutti gli interventi che proponiamo - ha detto a questo proposito l'assessore - sono stati oggetto di condivisione con gli enti locali". A Gorizia è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio e a Monfalcone la riqualificazione turistica di una porzione del litorale.

L'emendamento dispone anche nuove risorse per l'edilizia scolastica, la Protezione civile, le sedi dell'Arpa a Pordenone, Udine e Trieste. Ulteriori fondi saranno dedicati alla concertazione con gli enti locali sulle infrastrutture.