Zona gialla 'plus' e prima campanella, lunedì di riaperture

Giornata di riaperture per il Fvg che, grazie alla zona gialla, oggi vedrà molte serrande rialzarsi.

La prima, attesa, novità, è quella della campanella per le scuole superiori che, dopo il lungo braccio di ferro tra manifestazioni, ordinanze e ricorsi al Tar che ha caratterizzato il mese di gennaio, potranno finalmente accogliere in classe il 50 per cento degli studenti.

Sarà una giornata importante per testare i piani messi a punto grazie al coordinamento delle Prefetture per il rientro in sicurezza, in particolare sul fronte dei trasporti. Per assicurare entrare e uscite senza assembramenti sono stati messi a disposizione, grazie alle aziende del noleggio con conducente, 120 mezzi in più e predisposte 700 corse aggiuntive su gomma e quattro su rotaia.

Nel Friuli Occidentale e nell'Isontino rimarrà il 'turno unico', come a Cervignano, Palmanova, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Lignano Sabbiadoro e Tarvisio, mentre a Udine, Cividale del Friuli, Codroipo, San Pietro al Natisone, Gemona, San Daniele e Tolmezzo sono previste due fasce orarie, una con ingresso alle 8 e una alle 10, con relative uscite scaglionate. Anche a Trieste, infine, gli istituti, anche in base alla vicinanza dei plessi, osserveranno orari differenziati, con corse del trasporto urbano ad hoc.

A presidiare i punti 'sensibili' (in particolare stazioni e terminal studenti), infine, scenderanno in campo le forze dell'ordine e una 'pattuglia' di volontari della Protezione civile, delle associazioni degli Alpini e dei Carabinieri, coordinati dalla Polizia locale.

Oltre alla prima campanella, da oggi rialzano le serrande anche bar e ristoranti. In questo caso, in base all'ordinanza firmata ieri dal governatore Massimiliano Fedriga, dalle 11 alle 18 si potrà effettuare unicamente il servizio al tavolo, rispettando sempre il metro di distanza tra gli avventori.

Aperti regolarmente anche negozi e centri commerciali, per i quali resta in vigore, nelle giornate festive e prefestive, la chiusura, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Da oggi, ci si può spostare senza autocertificazione all'interno dei confini regionali (gli spostamenti tra regioni restano vietati, salvo motivi di necessità e lavoro, fino al 15 febbraio) e si potrà andare a trovare a casa parenti e amici (con la regola delle due persone più eventuali minori di 14 anni o disabili) all'interno di tutta la regione, ricordando che resta sempre in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Tra le novità principali, poi, la possibilità per i musei di riaprire al pubblico, nelle giornate feriali. Occasione colta al volo da molti siti espositivi, che non vedevano l'ora di poter riaccogliere i visitatori e regalare un momento di cultura e bellezza, dopo il lungo stop.

Stop che proseguirà ancora, invece, per cinema e teatri, oltre che per palestre e piscine. Non è stato ancora sciolto, infine, il nodo degli impianti di risalita.