Zona gialla e riaperture, il Fvg si prepara per il 26 aprile

Il Friuli Venezia Giulia guarda con fiducia al 26 aprile, la data indicata ieri dal premier Draghi per l'avvio della stagione delle riaperture. Se i numeri degli ultimi report saranno confermati, infatti, la nostra regione sarà tra quelle che ritroveranno la zona gialla tra poco più di una settimana. E, con il passaggio alla fascia di rischio più bassa, sarà possibile far ripartire una serie di attività, puntando sugli spazi all'aperto.

La prima novità riguarda, ancora una volta, la scuola, che tornerà in presenza, al cento per cento, in ogni ordine e grado in zona gialla, ma anche in fascia arancione, mentre in zona rossa resterà un limite (indicativamente del 50%) di studenti in classe alle superiori.

Saranno di nuovo consentiti gli spostamenti tra aree gialle ma, attraverso un pass (un certificato che dimostra di aver fatto il vaccino, di essersi sottoposti a tampone nelle 48 ore precedenti, di aver avuto il Covid ed essere guariti), si potrà andare anche nelle regioni in fascia arancione e rossa.

Nelle regioni gialle potranno, poi, ripartire gli sport all’aperto; riaprono ristoranti a pranzo e a cena, ma solo con tavoli all'esterno; anche teatri, cinema e spettacoli potranno rialzare il sipario, ma sempre in luoghi aperti, mentre i musei potranno riaprire anche al chiuso.

La road map proseguirà poi per gradi, con passaggi successivi fino all'1 luglio. Con l'auspicio - più volte ribadito dal Presidente Draghi e dal ministro Speranza - che non ci sia la necessità di tornare indietro e che tutti rispettino in modo stringente le regole di comportamento.

Il 15 maggio s'ipotizza la ripresa delle piscine all’aperto e la possibilità di andare al mare; ok anche al pubblico negli stadi, fino a mille persone.

L’1 giugno è la data per la ripresa delle attività connesse alle palestre; i locali pubblici potranno riaprire anche al chiuso a pranzo.

L'1 luglio, infine, sarà la volta delle fiere e dei congressi. Riaprono le terme e parchi tematici con nuove linee guida.

Il decreto anticipato in conferenza stampa - che arriverà in Consiglio dei Ministri martedì o mercoledì prossimo - per il momento manterrà il coprifuoco dalle 22 alle 5. Rimane il modello della mappa a colori, quindi ogni regione sarà classificata sulla base dei parametri settimanali, ma in base alle ultime indicazioni dovrebbe pesare anche la velocità con cui si procede nella campagna di vaccinazione.