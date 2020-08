La pandemia e il lockdown hanno rappresentato una sfida per molte famiglie, con difficoltà aggiuntive per chi si è trovato a gestire un parente affetto da Alzheimer. Proprio per tracciare un bilancio di questo periodo particolarmente complicato è stato pensato l’incontro ‘Due mesi di lockdown: raccontiamoci le nostre esperienze’, in programma mercoledì 19 agosto alle 18 al Centro Pervinca di viale Venezia 34, a Udine, con la partecipazione del dottor Iacopo Cancelli e della dottoressa Sara Naliato.

L’appuntamento è organizzato dall'Associazione Alzheimer Udine Onlus in collaborazione con l’Assessorato alla Salute e al Benessere Sociale del Comune - Progetto Oms Città Sane nell'ambito del percorso Dementia Friendly Community.

La partecipazione all'incontro è gratuita ma, nel rispetto delle normative anti-Covid, è richiesta l’iscrizione obbligatoria - da comunicare telefonicamente al numero 0432-25555 o via email all'indirizzo alzheimer.udine@libero.it – e i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina.